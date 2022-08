Proseguono le anticipazioni di Terra Amara. Gli spoiler provenienti dalla Turchia svelano che la situazione di Gaffur peggiorerà sempre di più. Il capomastro dei Yaman, dopo aver perso il lavoro, cercherà in tutti i modi di riconquistare la fiducia dei suoi padroni per poter tornare alla villa, ma i suoi tentativi non andranno a buon fine. Gaffur arriverà perfino a minacciare Hunkar la quale però, fingendo di sottostare al suo volere, tenderà una trappola al marito di Saniye. Quest'ultimo verrà riassunto di nuovo alla tenut,a ma non avrà più il suo posto di rilievo ma un ruolo di importanza inferiore.

Gaffur e Saniye si rifugiano da una zia

Secondo le trame di Terra amara, dopo aver scoperto che in sua assenza Gaffur ha preso l'iniziativa e ha tentato di uccidere Yilmaz mentre era privo di conoscenza in ospedale, Demir andrà su tutte le furie. Dopo aver provato a strangolare il capomastro durante la notte, Yaman verrà fermato dalla moglie Zuleyha e dalla madre Hunkar, le quali impediranno che accada il peggio. Demir, però, non vorrà più vedere Gaffur e la moglie Saniye, e li licenzierà in tronco. La sorella Gulten, invece, verrà trattenuta da Hunkar.

I coniugi spereranno da subito di ottenere il perdono dei Yaman e di riavere il loro lavoro, mentre riusciranno ad andare avanti con qualche risparmio messo da parte.

Nel frattempo Gaffur e Saniye troveranno accoglienza presso una zia dell'ex capomastro. I continui litigi tra la zia e Saniye spingeranno quest'ultima ad affrontare il marito: se non troverà un modo per farsi riassumere dai Yaman tornerà dalla sua famiglia lasciandolo solo. Questa pressione spingerà Gaffur a fare una mossa azzardata.

Hunkar tiene sotto scacco Gaffur

Gaffur si presenterà da Hunkar e minaccerà la donna affermando che se non riavrà il suo lavoro dirà a tutti cosa legava veramente Zuleyha e Yilmaz. La signora Yaman sembrerà cedere e farà nascondere i coniugi presso la tenuta, fino a quando Demir non deciderà di riaverli al loro servizio. Gaffur, però, dovrà accettare di avere un ruolo minore, anche perché Hunkar gli farà credere di avere le prove che potrebbero incastrarlo per un omicidio (che non è mai accaduto).

Dopo averlo minacciato di non tirare più in ballo né Yilmaz né Zuleyha, Gaffur verrà riassunto. In sua assenza il posto di capomastro è stato affidato a un altro lavoratore. Di fatto Gaffur avrà un ruolo inferiore, mentre Saniye rientrerà a lavorare in cucina dove si troverà anche Fadik, anche lei riammessa dopo aver avuto un incidente. Per scoprire cosa accadrà alla coppia non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.