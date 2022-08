C'è grande attesa per la nuova stagione di Un posto al sole. La soap partenopea, infatti, ha interrotto la messa in onda delle puntate nella serata del 12 agosto, lasciando i telespettatori in ansia, per quanto trasmesso in televisione. Nella prima puntata che andrà in onda dopo la pausa estiva, si scoprirà che Lello Valsano ha sparato contro Viola e Susanna e le conseguenze del gesto del camorrista saranno irrisolte anche nell'episodio di lunedì 29 agosto. Nel frattempo, gli inquilini di Palazzo Palladini saranno in ansia per ciò che è successo e si attiveranno per aiutare chi è rimasto coinvolto nella sparatoria.

Un posto al sole, anticipazioni 29 agosto: Lello ha sparato contro Viola e Susanna

La puntata di Un posto al sole del 29 agosto sarà la prima della stagione 2022/2023 e c'è trepidazione per scoprire cosa è accaduto dopo che Lello Valsano ha puntato la pistola, sparando tre pallottole, mentre seguiva Viola e Susanna. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che le conseguenze del gesto compiuto dal camorrista saranno irrisolte, lasciando, pertanto, presagire che, purtroppo, la signora Nicotera e la fidanzata di Niko Poggi possono essere state colpite. Le indiscrezioni trapelate in rete confermano che nella puntata 6011, nonostante siano passati alcuni giorni dall'episodio, devono esserci ancora strascichi e ripercussioni per via della sparatoria.

Un posto al sole, puntata 29/8: gli inquilini di Palazzo Palladini in ansia dopo la sparatoria

Nel dettaglio, dopo che nella serata di venerdì 12 agosto Le Valsano ha sparato contro Viola e Susanna, ci saranno momenti di tensione e per quanto accaduto per la strada di Napoli, vicino all'ufficio di Eugenio . Le anticipazioni della puntata del 29 agosto , infatti, rivelano che gli inquilini di Palazzo Palladini saranno scossi e parteciperanno emotivamente e con ansia per ciò che è successo.

Al momento, però, non è chiaro se solo una, o tutte e due le protagoniste di Un posto al sole siano ferite o ricoverate in ospedale e se qualcuna di loro rischi la vita.

Un posto al sole, episodio 29/8: alcuni protagonisti della soap danno una mano a chi è stato coinvolto nella sparatoria

Gli abitanti di Palazzo Palladini non sono solo vicini di casa, ma anche grandi amici, che sono supportati nei momenti difficili della vita.

A tal proposito, le anticipazioni qualcosa dell'episodio di lunedì 29 agosto rivelano che alcuni dei protagonisti di Un posto al sole cercheranno di fare supportare e supportare chi è rimasto coinvolto nell'atto criminale di Lello Valsano. Al momento, non è trapelato ancora nessun indizio che possa capire cosa è successo dopo la sparatoria e se il camorrista sia stato arrestato. L'unica cosa certa, attualmente, è che le conseguenze saranno ancora presenti nel primo episodio della stagione 2022/2023.