L'appuntamento con Un posto al sole torna nella settimana dal 29 agosto al 2 settembre, con le nuove attesissime puntate in prima visione assoluta.

I colpi di scena non mancheranno e, dopo il terribile attentato messo in piedi da Lello Valsano, si scoprirà la verità sulle sorti di Viola e Susanna.

Entrambe le due donne, infatti, si ritroveranno sospese tra la vita e la morte, dopo quei tre colpi di arma da fuoco che potrebbero rivelarsi fatali.

La nuova programmazione di Un posto al sole dal 29 agosto al 2 settembre

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole sono in programma dal 29 agosto al 2 settembre con la prima settimana di programmazione della stagione 2022/2023.

La soap opera è confermatissima nell'access prime time di Rai 3 anche se, quest'anno, ci sarà un piccolo cambiamento legato all'orario di inizio in tv.

Complice il debutto del nuovo talk show politico dal titolo "Il Cavallo e la torre", la soap opera ambientata a Napoli prenderà il via ufficialmente, tutte le sere, intorno alle 20:50 circa.

Ma cosa accadrà nel corso delle prossime attesissime puntate previste su Rai 3? L'attenzione sarà incentrata in primis sulle vicende di Viola e Susanna.

Niko disperato per Susanna: Un posto al sole 29 agosto - 2 settembre

Le due donne si sono ritrovate vittime della furia cieca di Lello Valsano che, senza farsi troppi scrupoli e tanti problemi, non ha esitato ad aprire il fuoco.

Viola e Susanna probabilmente sono state colpite da tre proiettili e, nelle nuove puntate in onda dal 29 agosto in poi su Rai 3, si scoprirà il loro destino.

Una situazione che desterà non poche preoccupazioni tra tutti gli abitanti di Palazzo Palladini, i quali resteranno scossi nel momento in cui si diffonderà la notizia dell'attentato che ha avuto come protagoniste le due donne.

Grande dolore in primis per Nunzio che, in queste nuove puntate della soap opera di Rai 3, rischierà di perdere per sempre la donna più importante della sua vita, con la quale stava progettando di convolare a nozze al più presto.

Susanna potrebbe essere dichiarata morta: trame Un posto al sole al 2 settembre

Tra Viola e Susanna, infatti, potrebbe essere proprio quest'ultima ad avere la peggio.

La compagna di Niko potrebbe morire e uscire di scena dal cast di Un posto al sole nel corso delle prossime puntate in onda dal 29 agosto al 2 settembre.

In tal caso sarebbe un vero e proprio choc per gli spettatori, dato che già in passato Susanna si era ritrovata a vivere un momento di stallo, complice il lungo periodo trascorso in coma, sospesa tra la vita e la morte.

Per Viola, invece, non dovrebbero esserci uscite di scena: la figlia di Ornella sarà presente nelle prossime puntate della soap in programma a fine settembre, dove si ritroverà al centro di una nuova crisi coniugale con il suo Eugenio.