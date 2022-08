C'è grande attesa per la nuova stagione di Un posto al sole. La soap partenopea è terminata nella serata di venerdì 12 agosto, lasciando i telespettatori in ansia, non sapendo cosa sia accaduto quando Lello Valsano ha sparato tre colpi di pistola contro Viola e Susanna. In una recente intervista, Miriam Candurro, che interpreta Serena, ha spiegato che il suo personaggio e gli altri protagonisti avranno una grande spada di Damocle sulla testa, essendo stati travolti da un evento impensabile.

Un posto al sole: le parole di Miriam Candurro sulla sparatoria di Lello Valsano

L'ultima puntata di Un posto al sole prima della pausa estiva ha lasciato i fan della soap partenopea con ansia e preoccupazione per le sorti di due delle protagoniste. A tal proposito, Viola e Susanna sono state seguite da Lello Valsano, che ha sparato tre colpi in direzione della moglie di Eugenio Nicotera e della fidanzata di Niko, non lasciando dettagli o indizi utili a capire se una delle due ragazze sia stata raggiunta dagli spari del camorrista. A fare un po' di chiarezza ci ha pensato Miriam Candurro, che presta il volto a Serena Cirillo. L'attrice, in una recente intervista, ha parlato dell'ultimo episodio della soap, andato in onda il 12 agosto, dichiarando: ''Nell'ultima puntata Serena e tutti gli altri protagonisti della soap sono travolti da un evento impensabile''.

Un posto al sole: Serena e gli altri protagonisti avranno una spada di Damocle sulla testa

Le parole di Miriam Candurro lascerebbero intendere che quanto accaduto nell'episodio conclusivo della stagione 2021/2022 di Un posto al sole, lascerà strascichi e conseguenze, per lungo tempo, nei protagonisti della soap opera partenopea.

L'attrice di Serena ha anche aggiunto che l'evento impensabile avrà ripercussioni negli inquilini di Palazzo Palladini, affermando: ''Li lascia con una grande spada di Damocle sulla testa''. Al momento non è ancora chiaro se la sparatoria di Lello Valsano causerà la morte di una delle protagoniste o se Viola o Susanna rischino la vita e vengano ricoverate in ospedale.

Un posto al sole: la sparatoria di Lello Valsano contro Viola e Susanna

Nella serata di lunedì 29 agosto andrà in onda la prima puntata della stagione 2022/2023 di Un posto al sole e c'è grande attesa per scoprire cosa è accaduto dopo che Lello Valsano ha puntato la pistola contro Viola e Susanna, sparando tre colpi. Al momento, infatti, non sono trapelati indizi che lascino supporre se una delle due protagoniste sia stata colpita. Le parole di Miriam Candurro, inoltre, non hanno fornito dettagli su cosa sia successo, ma lascerebbero intendere che l'atto criminale del camorrista lascerà gli inquilini di Palazzo Palladini sgomenti per il gesto criminale.