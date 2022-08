Arrivano nuove anticipazioni settimanali su Terra Amara: le puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 22 al 26 agosto saranno dense di colpi di scena.

In particolare Zuleyha tenterà al fuga ma Demir la fermerà. Quest'ultimo sarà preoccupato per l'ascesa di Yilmaz, che renderà la sua fabbrica sempre più moderna e porterà i lavoranti della villa a lavorare per lui. Nel frattempo Sabahattin chiederà il divorzio a Sermin, la quale intratterrà una frequentazione con Veli. Frattanto Gulten sarà nei guai perché accusata di avere una relazione proprio con il medico.

Infine Zuleyha incontrerà Yilmaz ma il loro incontro sarà molto freddo.

Hunkar convince Demir a liberare Zuleyha

Le anticipazioni delle puntate di Terra amara che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 agosto prendono il via dagli inganni di Veli che, ottenuto denaro da Sermin e Fusun, perderà tutto al gioco. Mentre Yilmaz e Fekeli scopriranno che Hunkar è uscita dall'ospedale, Cengaver cercherà di convincere Demir a lasciare libera la moglie, ma sarà Hunkar a convincere il figlio a rivedere i suoi piani con la moglie. Altun però tenterà di nuovo la fuga con il figlio, ma ancora una volta il marito la intercetterà e le toglierà il bambino riportandola alla villa.

Demir scoprirà che la madre è dovuta tornare in ospedale e correrà al suo fianco.

Nel frattempo Zuleyha in preda alla disperazione cercherà il figlio ovunque. Io marito cercherà un confronto con lei ma non sembrerà che pensare al figlio. Intanto, Sabahattin comunicherà alla moglie che ha chiesto il divorzio, mentre Sermin sarà sempre più interessata a Veli. Saniye penserà di essere in dolce attesa e lo riferirà al marito.

Hunkar deciderà di chiedere al Yilmaz di lasciare il paese facendogli credere che Demir e Zuleyha sono innamorati, ma il giovane non crederà alle sue parole.

Yilmaz e Zuleyha si rivedono

Sermin darà molto denaro a Veli. Nel frattempo le carte del divorzio verranno consegnate alla villa e Fadik le darà a Hunkar affermando di aver visto Gulten e Sabahattin in atteggiamenti intimi, ma la donna non le crederà.

Gaffur invece furioso con la sorella vorrebbe costringerla a sposare un uomo più grande di lei. Per evitarlo, Gulten tenterà di togliersi la vita. Yilmaz riuscirà a salvare la domestica e dirà al fratello che ormai è sotto la protezione sua e di Fekeli.

Demir costringerà la moglie a incontrare Yilmaz. Zuleyha per poter riabbracciare il figlio sarà costretta a dire al suo vero amore che ormai lo ha dimenticato e che ha spostato Yaman non per soldi ma soltanto per i sentimenti nutriti nei suoi confronti. I due protagonisti di Terra amara andranno via dall'incontro con una grande tristezza nel cuore.