La telenovela di origini iberiche Una vita nonostante manca sempre meno per assistere all’epilogo conclusivo, continua a tenere vivo l’interesse dei fan italiani. Nel corso dei prossimi episodi in onda su Canale 5, al centro della scena ci saranno ancora Aurelio Quesada (Carlos de Austria) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Dagli spoiler si evince che il cattivo dello sceneggiato a seguito della perdita del figlio che sua moglie aspettava da lui, farà i conti con l’ira di Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos) che lo terrà sotto sequestro per ucciderlo con le sue stesse mani.

Spoiler Spagna, Una vita: Genoveva tenta il suicidio ingerendo dei sonniferi

Le anticipazioni delle nuove puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset, raccontano che Genoveva dopo aver ricevuto una strana telefonata dal cugino Ivan residente a Bilbao apprenderà che sua madre prima di morire ha fatto sapere a Gabriella un segreto che non avrebbe mai dovuto svelare. Salmeron dopo la conversazione inizierà ad assumere uno strano atteggiamento, dato che in un primo momento avrà un confronto con l’ex marito Felipe: quest’ultimo farà rimanere sconvolta la darklady, quando le augurerà di non partorire poiché suo figlio soffrirebbe con una madre così malvagia.

Parecchio disperata Genoveva ingerirà l’intera boccetta dei sonniferi di Marcelo con l’obiettivo di porre la parola fine alla sua esistenza: quest’ultimo non perderà tempo per avvertire il dottor Ignacio, che per fortuna riuscirà a salvare sia la donna e la piccola creatura non ancora venuta al mondo.

Salmeron non porta avanti la sua gravidanza a causa di un aborto, Rodrigo narcotizza Aurelio

Aurelio ovviamente non potrà che essere furioso quando saprà dell’estremo gesto compiuto dalla moglie, infatti in preda alla rabbia tenterà di strangolarla venendo fermato da Marcelo che riuscirà a farlo ragionare. Dopo il litigio acceso con il marito, Genoveva avrà delle perdite di sangue e un forte dolore al ventre e purtroppo perderà il figlio che aspettava, nonostante l’intervento provvidenziale di Ignacio.

Successivamente Rodrigo tenderà una trappola a Aurelio, per impedirgli di riprodurre il potete gas tossico scoperto da lui. Per iniziare il new entry quando capirà che sua moglie Valeria si è innamorata di David le darà il suo benestare per potersi vivere questa relazione invitandoli a fuggire. A questo punto quest’ultimo verrà rapito dagli uomini di Ramon e Fidel, invece Rodrigo accetterà di tornare a lavorare per Aurelio con l’obiettivo di riuscire a sbarazzarsi dello stesso.

Lluch quando lui e Quesada saranno da soli lo narcotizzerà con del cloroformio, dopodiché non appena si risveglierà sarà deciso a ucciderlo con il gas tossico che il suo nemico voleva vendere: Rodrigo per evitare di inalare la sostanza pericolosa si procurerà una mascherina, mentre Aurelio cercherà di slegarsi i polsi senza riuscirci.