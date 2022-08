Un'incredibile scoperta sarà al centro dei nuovi episodi di Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5. Le trame della 2ª stagione della soap opera turca raccontano che Yilmaz Akkaya apprenderà che Zuleyha Altun era stata costretta a sposarsi sotto ricatto dopo le sue nozze con Mujgan Hekimoglu.

Terra Amara, anticipazioni: Mujgan in procinto di sposare Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti gli episodi della 2ª stagione annunciano che Yilmaz farà una scoperta clamorosa su Zuleyha. Tutto inizierà quando la protagonista scoprirà di attendere un bambino da Demir.

Altun, accusata dal marito di infedeltà, deciderà di lasciare la stanza coniugale e trasferirsi con il piccolo Adnan in un'altra ala della villa nonostante Hunkar provi a farle cambiare idea.

Nel frattempo Mujgan sarà in procinto di sposarsi con Yilmaz. Tuttavia, la dottoressa si sentirà sola e abbandonata da tutti. Akkaya, a questo punto, deciderà di far visita al suo futuro suocero, reo di aver deciso di non presentarsi alle nozze. Il protagonista si recherà nel suo ufficio per dargli l'invito di persona, minacciandolo di svelare il suo grande segreto qualora si rifiutasse di partecipare all'evento.

Demir crede che Zuleyha attendi un figlio dal rivale

Nelle puntate della seconda stagione di Terra Amara, Demir apparirà accecato dalla rabbia poiché convinto che sua moglie attendi un figlio dal rivale.

Per questo motivo, l'uomo arriverà a minacciare Yilmaz con una pistola dopo averlo trovato in mezzo alla strada. Un duello, che arriverà alle orecchie di Hunkar e Fekeli, i quali commenteranno il nuovo colpo di testa del giovane Yaman. I due, infatti, concorderanno sul fatto che il marito di Zuleyha non abbia rispettato l'accordo di non portare armi.

Inoltre, Fekeli chiederà alla matrona di partecipare al matrimonio di Yilmaz.

Akkaya scopre che Altun è stata costretta a sposarsi solo per salvarlo dalla pena capitale

Poi arriverà il giorno tanto atteso per i due: Mujgan indosserà il suo abito da sposa circondata da tutte le sue amiche. La dottoressa apparirà al settimo cielo di poter sposare Yilmaz, che sta cercando di dimenticare Züleyha.

A tal proposito Hekimoglu rimarrà piacevolmente sorpresa quando scoprirà che alle sue nozze sono arrivati anche i suoi genitori. Questo momento di festa sarà condiviso anche con Fekeli, Hunkar, Cengaver, Hatip e tutti gli abitanti di Cukurova.

La mattina seguente Yilmaz sembrerà abbattuto, non riuscendo a dimenticare Zuleyha. Sarà in questo frangente che il protagonista farà una clamorosa scoperta. Akkaya, infatti, scoprirà che la sua amata era stata ricattata da Hunkar affinché sposasse Demir dopo aver letto un fogliettino trovato nel suo passaporto. In questo modo, il figlioccio di Fekeli scoprirà che Altun non si è era sposata per amore ma solo per salvarlo dalla pena capitale.