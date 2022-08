Grandi colpi di scena nelle nuove puntate di Una Vita del prossimo settembre 2022. L'appuntamento con la soap opera ambientata ad Acacias 38 proseguirà nella fascia del pomeriggio di Canale 5 con la messa in onda delle ultime puntate di sempre, le quali segneranno la chiusura definitiva della soap.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende della dark lady Genoveva, la quale si ritroverà a dove affrontare il ritorno del tutto inaspettato di suo marito Aurelio, il quale aveva solo finto di essere morto.

Il ritorno di Una Vita nel daytime di Canale 5

Nel dettaglio l'appuntamento con Una vita riprende il 22 agosto dopo la pausa estiva ed è confermato per tutto il mese di settembre in prima visione assoluta Mediaset.

La soap tornerà in onda nella fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45, ossia subito dopo il consueto episodio quotidiano con Beautiful, la storica soap a stelle e strisce che prosegue con la sua regolare messa in onda su Canale 5.

A differenza di Beautiful, però, la durata di Una Vita sarà limitata, dato che ben presto si arriverà all'epilogo finale della soap opera spagnola.

Le ultime puntate di sempre stanno per essere trasmesse anche in Italia e i colpi di scena lasceranno senza parole gli appassionati, in primis la storica dark lady Genoveva Salmeron.

Aurelio non è morto e ritorna: anticipazioni Una Vita settembre 2022

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, trasmesse a settembre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che per Aurelio rimetterà piede in quartiere.

Ebbene sì, il marito di Genoveva non è morto per davvero, così come aveva fatto credere uscendo di scena definitivamente da Acacias 38.

L'uomo, infatti, aveva soltanto messo in scena la sua morte e ben presto tornerà per dare il benservito a sua moglie, e fargliela pagare per tutte le cattive azioni fatte nei suoi confronti.

La vendetta di Aurelio, infatti, si preannuncia particolarmente spietata, dato che l'uomo ha intenzione di togliere di mezzo sua moglie.

Genoveva in pericolo: anticipazioni Una Vita settembre

Le anticipazioni di Una Vita del prossimo settembre rivelano che, di punto in bianco, Aurelio si presenterà a casa di Genoveva: una sorpresa del tutto inaspettata, dato che nessuno si sarebbe mai aspettato di rivederlo di nuovo ad Acacias, dopo che è stato dichiarato morto.

Invece Aurelio si presenterà con un'arma da fuoco, pronto a farla pagare a sua moglie, che nel frattempo ha avuto modo di ritrovare sua figlia Gabriela.

La ragazza, infatti, sarà presente a tale fatidico incontro tra i due coniugi: quale sarà il risultato finale? Aurelio ammazzerà Genoveva prima del gran finale? La risposta nelle prossime puntate di Una Vita.