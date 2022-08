I quattro nuovi tronisti di Uomini e donne dovrebbero essere tutti volti sconosciuti al pubblico, ma c'è ancora qualcuno che spera che tra loro possa comparire un'amatissima ex corteggiatrice. Sapendo che Federica Aversano è stata a Roma di recente, alcuni fan hanno pensato ad un suo imminente debutto sulla poltrona rossa del dating-show, ma pare non sia così. La napoletana ha smentito di essersi recata nella capitale per motivi televisivi, ma l'amica Soraia Cerruti insiste nel sostenere che sarebbe perfetta per il ruolo di protagonista del Trono Classico.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Non accennano a placarsi le chiacchiere sul possibile ritorno di Federica a Uomini e Donne. Essendo stata una delle corteggiatrici più amate della scorsa edizione del dating-show, la bella Aversano è accostata al cast 2022/2023 da mesi, ovvero da quando è cominciata la pausa estiva del programma.

Anche se qualche rumor sostiene che la giovane potrebbe rientrare negli studi Elios come dama del Trono Over, c'è ancora qualche spettatore che crede nella probabilità che venga scelta come nuova protagonista del Trono Classico, l'unica già "famosa" tra i quattro che prenderanno parte alle puntate di settembre.

Ad alimentare questa speranza, è stato un viaggio che la giovane napoletana ha fatto a Roma nei giorni scorsi: quando hanno saputo della sua breve trasferta nella capitale, alcuni fan hanno subito ipotizzato che fosse per qualche incontro con la redazione in vista delle prime registrazioni dopo le vacanze.

Il chiarimento della corteggiatrice di Uomini e Donne

Per qualche ora, dunque, soprattutto sui social network si è sparsa la voce che Federica si fosse recata a Roma per ultimare i dettagli del suo imminente esordio sulla poltrona rossa di Uomini e Donne.

Interpellata dai follower di Instagram su questa insistente chiacchiera, la giovane ha subito chiarito che è andata nella capitale per incontrare degli amici.

Nonostante questa smentita, c'è ancora chi crede nel futuro da tronista di Aversano: secondo qualcuno, infatti, la ragazza avrebbe negato l'incontro con la redazione del dating-show per contratto, ovvero per non spoilerare che a breve sarà presentata come nuova protagonista del Trono Classico.

Tra coloro che credono fortemente che l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri sia perfetta per il ruolo, c'è anche Soraia Cerruti.

La fidanzata di Luca Salatino, di recente ha fatto sapere che l'amica Federica meriterebbe tantissimo una seconda chance, soprattutto se l'aiutasse a trovare quell'anima gemella che insegue da tempo invano.

Al via le registrazioni di Uomini e Donne

Ricapitolando, nei giorni scorsi Federica è andata a Roma pare per incontrare degli amici ma, voci ancora tutte da confermare, sostengono che non sarebbe da escludere un suo imminente ritorno a Uomini e Donne.

Qualora non dovesse rientrare nella "rosa" dei quattro nuovi tronisti giovani, si dice che Aversano potrebbe ugualmente far parte del cast 2022/2023 del dating-show. Da settimane, infatti, serpeggia il Gossip secondo il quale la napoletana sarebbe in lizza per un posto nel parterre del Trono Over, cioè come dama "collega" di Ida Platano e Gemma Galgani.

Visti i recenti complimenti che sia Riccardo Guarnieri che Alessandro Vicinanza hanno fatto all'ex corteggiatrice tramite la rivista ufficiale del programma, c'è da scommettere che se dovesse tornare in studio si creerebbero nuove dinamiche molto interessanti, potenziali triangoli amorosi che coinvolgerebbero anche la "regina" dei senior e due dei suoi ultimi fidanzati.