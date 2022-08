Ancora una volta Giorgio Manetti non le manda a dire. Anche se ha abbandonato il cast di Uomini e donne da anni, continua ad essere interpellato sulle principali cose che accadono in studio, anche durante la pausa estiva. Le ultime frecciatine che l'ex cavaliere ha lanciato tramite Nuovo Tv sembra siano dirette a Gemma Galgani e al suo essere ricorsa alla chirurgia estetica.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Sono passati oltre quattro anni da quando Giorgio Manetti ha lasciato gli studi di Uomini e Donne, dopo esserne stato protagonista indiscusso per almeno un paio di stagioni tv.

Nelle interviste che ha rilasciato dopo l'addio al format, l'ex cavaliere ha spiegato di aver preso questa decisione soprattutto perché stufo delle continue critiche che gli venivano rivolte, principalmente dall'opinionista Gianni Sperti.

A distanza di molto tempo dalla sua ultima apparizione davanti alle telecamere di Canale 5, il toscano continua a essere interpellato dalla stampa sulle vicende che nascono tra i personaggi del cast, a partire dalla sua ex fidanzata Gemma Galgani.

L'uomo ha contestato spesso le decisioni che la torinese ha preso nell'ultimo periodo, da quelle legate alle sue frequentazioni con giovani ragazzi (come Nicola Vivarelli, che aveva soltanto 26 anni) a quelle sugli interventi chirurgici ai quali si è sottoposta.

La stoccata del 'Gabbiano' di Uomini e Donne

Le ultime dichiarazioni che Giorgio ha rilasciato pare siano nuovamente su Gemma e sulle voci che circolano sulla sua volontà di rifarsi il naso prima di rientrare in studio dopo le vacanze.

Manetti, infatti, ha preso le distanze dall'argomento chirurgia e l'ha fatto con parole che i fan hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata all'ex compagna Galgani.

"La parola ritocchino non fa parte del mio vocabolario. Accetto con serenità il passare del tempo" ha dichiarato il toscano.

La presunta stoccata alla dama 72enne, però, i curiosi l'hanno rilevata in quest'altra pungente affermazione del cavaliere: "I ritocchini li lascio a chi ha la pelle cotta come una mela in forno, cioè tutta raggrinzita".

Nessun ritorno a Uomini e Donne

"Preferisco le curvy a quelle tutte spigoli e ossa" ha aggiunto Giorgio quando gli è stato chiesto che tipo di persona vorrebbe al suo fianco fisicamente. Anche queste parole possono sembrare una frecciatina alla ex Gemma: la dama che partecipa a Uomini e Donne, infatti, è molto esile e non brilla per rotondità, tant'è che la scorsa estate si è rifatta il seno e le labbra.

Manetti, comunque, sembra non approvare anche il comportamento che Galgani ha avuto nel programma negli ultimi anni, soprattutto da quando lui l'ha abbandonato preferendo intraprendere nuove strade professionali.

Che il toscano non apprezzasse più di tanto le ultime edizioni del dating show, lo si era capito anche dalle risposte decise che ha dato ai giornalisti tutte le volte che gli hanno chiesto se tornerebbe nel cast per cercare l'anima gemella.

Il "Gabbiano" ha sempre smentito i Gossip che circolavano su un suo possibile rientro nel parterre del Trono Over e l'unica apertura che ha fatto in questo senso è stata quando ha detto che potrebbe partecipare a una puntata solo in qualità di ospite e non come concorrente.

L'ex cavaliere, dunque, prende le distanze dalla trasmissione che gli ha dato fama e popolarità, ma anche dalla dama che ha frequentato per otto mesi davanti alle telecamere. Quando gli viene domandato se rivedrebbe Gemma anche solo per un saluto, Giorgio risponde sempre che non c'è motivo perché questo accada.