Piccolo ritardo nella messa in onda delle nuove puntate di Uomini e donne. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, in queste ore ha fatto sapere che l'edizione 2022/2023 del dating-show non debutterà il 12 settembre come tanti avevano scritto, ma il lunedì successivo. Nonostante questo slittamento, le registrazioni dovrebbero partire a fine agosto, periodo in cui sarà svelato il cast della prossima stagione del format di Maria De Filippi.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Notizia negativa per i fan di Uomini e Donne. Chi aspettava con ansia la metà di settembre per assistere alle nuove puntate del dating-show, dovrà avere un altro po' di pazienza.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, nel pomeriggio del 4 agosto ha usato Instagram per aggiornare i telespettatori della data in cui è previsto il ritorno in onda del programma di Maria De Filippi.

L'informato blogger, dunque, ha appena fatto sapere che il primo appuntamento dell'edizione 2022/2023 sarà trasmesso con una settimana di ritardo rispetto a quanto si diceva.

Lunedì 19 settembre è il giorno in cui è attualmente previsto l'esordio dello storico format di Canale 5, quello che permette a giovani e non di trovare l'anima gemella davanti alle telecamere.

Riprese di Uomini e Donne non rinviate

Anche se la prima puntata della nuova edizione è stata rimandata al 19 settembre (fino a poche ore fa era prevista per lunedì 12), Lorenzo Pugnaloni ha rassicurato i fan di Uomini e Donne su quando inizierà effettivamente il programma.

Come si vocifera da settimane, le registrazioni del dating-show ricominceranno a fine agosto (pare il 26), e questo recente slittamento non dovrebbe incidere in nessun modo sul regolare svolgimento delle riprese.

Tra pochissimo, dunque, il cast si ritroverà all'interno degli studi Elios per dare vita agli appuntamenti che poi saranno trasmessi in televisione tra circa un mese e mezzo.

Le anticipazioni, però, circoleranno sul web sin da subito, quindi i più curiosi potranno andare a leggerle per scoprire cosa accadrà davanti alle telecamere sia tra tronisti e corteggiatrici che tra dame e cavalieri del Trono Over.

Alessandro Vicinanza verso il ritorno a Uomini e Donne

Un altro rumor che Pugnaloni ha riportato in queste ore sui social network, riguarda il cast che animerà le nuove puntate di Uomini e Donne.

Il blogger, infatti, ha informato fan e curiosi del fatto che tra i cavalieri del parterre 2022/2023 potrebbe figurare anche un ex di Ida Platano: Alessandro Vicinanza, infatti, sarebbe vicino alla riconferma nel Trono Over dopo il successo che ha ottenuto la scorsa primavera prima frequentando la parrucchiera di Brescia e poi entrando nelle "grazie" di Tina Cipollari.

Quasi tutti i veterani della versione senior dovrebbero partecipare alle puntate di settembre: Ida, Gemma, Armando, Riccardo, Fabio e Franco avrebbero già la certezza di tornare in tv dopo la lunga pausa estiva che il dating-show si concede ogni anno in questo periodo.

Per quanto riguarda i giovani, al momento si sa poco o nulla, se non che uno di loro potrebbe chiamarsi Alessandro (Amedeo Venza ha fatto il nome di un 19enne milanese come candidato alla poltrona rossa).

In rete si vocifera che i tronisti della nuova edizione di U&D dovrebbero essere quattro in tutto (due uomini e due donne) e tra loro non sarebbe previsto neppure un personaggio già noto al pubblico.

La redazione, infatti, vorrebbe far riaffezionare i telespettatori al Trono Classico e per farlo starebbe pensando di puntare quasi esclusivamente su ragazzi alla prima esperienza davanti alle telecamere, anche per non rischiare di proporre percorsi di persone più interessate alla visibilità che a trovare il vero amore.