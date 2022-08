Non c'è pace per Gemma Galgani: anche ora che Uomini e donne è in vacanza, la torinese viene presa di mira dal Gossip per "colpa" di un suo ex. In rete, infatti, sta circolando la foto di Maurizio Guerci abbracciato ad Anna Tedesco, storica antagonista della 72enne davanti alle telecamere. Non si sa se i due sono una coppia, però i più affezionati fan del dating-show ricordano che in passato le dame hanno discusso animatamente per un altro cavaliere legato a entrambe, Giorgio Manetti.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Quando manca meno di una settimana all'inizio delle registrazioni di Uomini e Donne 2022/2023, in rete si è diffuso un gossip piuttosto interessante su una storica dama del cast.

Alcuni siti, infatti, hanno pubblicato una fotografia che sembra ritrarre una nuova coppia di due ex protagonisti del dating-show di Maria De Filippi.

Sui social network, infatti, Anna Tedesco si è mostrata tra le braccia di Maurizio Guerci, cavaliere della passata stagione e soprattutto vecchia conoscenza di Gemma. L'uomo, infatti è ricordato dal pubblico di Canale 5 principalmente per il passionale flirt che ha avuto con Galgani lo scorso autunno: la frequentazione tra i due è durata un paio di mesi, ma la torinese ha sempre considerato l'uomo uno dei pochi per i quali ha provato amore tra i tanti con cui è uscita da quando partecipa alla trasmissione Mediaset.

Il passato in comune a Uomini e Donne

A fare notizia, però, non è tanto la possibile relazione in corso tra Anna e Maurizio, quanto il legame che entrambi hanno con la regina indiscussa di Uomini e Donne.

Anche se hanno partecipato ad edizioni diverse, sia Guerci che Tedesco hanno avuto a che fare con Gemma: il cavaliere l'ha frequentata per un paio di mesi (salvo poi lasciarla di punto in bianco a ridosso del Natale per la sua pesantezza caratteriale), la dama si è scontrata con lei molte volte anche a causa di un "terzo incomodo".

Chi segue il dating-show da parecchi anni, infatti, ricorderà sicuramente che la bella abruzzese è stata spesso tirata in ballo nella storia d'amore mai realmente cominciata tra Galgani e Giorgio Manetti: alla 72enne non andava già la profonda amicizia che il toscano aveva stretto con la sua collega di parterre, e questo ha dato il via a una rivalità che sembra non essersi mai assopita tra le due.

I fan che hanno visto la foto di Maurizio abbracciato ad Anna (con lui che le cinge i fianchi con le mani segno di grande confidenza), si sono subito domandati come potrebbe reagire Gemma a tutto ciò.

Via alle registrazioni di Uomini e Donne

Un'ipotesi che sta prendendo piede sul web, infatti, è che Tina Cipollari potrebbe sfruttare questa fotografia per punzecchiare Gemma al rientro in studio dopo le vacanze.

A fine agosto (si dice martedì 30 e mercoledì 31) inizieranno le registrazioni delle puntate che poi saranno trasmesse in tv a partire dal 19 settembre, quindi l'opinionista potrebbe cogliere la palla al balzo per stuzzicare Galgani sin da subito con lo scatto che ritrae il suo ex Maurizio insieme alla antagonista Anna.

La 72enne, però, potrebbe essere protagonista della prima parte di stagione del dating-show anche per un possibile nuovo ritocchino estetico. Durante l'estate, infatti, siti e riviste hanno parlato dell'intenzione della dama del Trono Over di rifarsi il naso per ringiovanire ancora di più il suo aspetto dopo essersi regalata sorriso, viso, seno e labbra nuovi.

Le anticipazioni che trapeleranno al termine delle riprese della prossima settimana, chiariranno cosa accadrà realmente a Gemma e a tutti gli altri membri del cast 2022/2023.