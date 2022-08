Le anticipazioni turche di Terra amara rivelano che Veli verrà ritrovato morto. Dietro la morte del fratellastro di Zuleyha ci sarà la mano di Hunkar, la quale avrà ordinato ai suoi scagnozzi di picchiarlo a morte. Yilmaz appresa la notizia della morte dell'uomo, sospetterà proprio della madre di Demir.

Hunkar chiede ai suoi scagnozzi di rintracciare Veli

In Terra Amara le vicende si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Hunkar scoprirà che la nipote Sermin avrà cominciato a frequentare Veli. La madre di Demir svelerà alla nipote che l'uomo non é altro che un truffatore.

Sermin sarà furiosa con sé stessa per essersi fatta raggirare, visto che gli avrà prestato una ingente somma di denaro. Hunkar si arrabbierà ancora di più quando verrà a sapere da Zuleyha che Veli le avrà rubato un prestigioso collier che le aveva regalato Demir. A, questo punto, la signora Hunkar chiederà ai suoi scagnozzi di rintracciare l'uomo.

Veli trovato morto dopo essere stato picchiato dagli uomini di Hunkar

Non passerà molto tempo prima che il fratellastro di Zuleyha venga ritracciato dagli uomini di Hunkar, i quali lo sequestreranno e lo tortureranno per sapere a chi avrà venduto il collier rubato a Zuleyha. Il prezioso oggetto rientrerà in possesso di Hunkar, la quale ancora non sarà contenta e chiederà nuovamente ai suoi scagnozzi di rintracciare Veli.

Insomma, il truffatore sembrerà avere i giorni contati e non avrà certo fatto una scelta azzeccata andando a pestare i piedi alla famiglia Yaman. Sempre scorrendo le anticipazioni sulle prossime puntate di Terra amara, qualche giorno dopo Veli verrà ritrovato privo di vita. La causa della morte saranno le tante percosse ricevute.

Yilmaz sospetta che sia stata Hunkar a far uccidere Veli: spoiler Terra amara

La suocera di Zuleyha non l'avrà fatta passare liscia a quello che ha sempre considerato un truffatore e approfittatore. La notizia della morte di Veli apparirà sul giornale. Yilmaz verrà a sapere che l'uomo era stato sequestrato da Hunkar e non farà fatica a intuire che sia stata la madre di Demir ad ordinare di ucciderlo.

Zuleyha non avrà reazioni, anzi sarà sollevata nell'apprendere che il fratellastro sarà passato a miglior vita. Quella più scossa sarà invece Sermin, la quale si confiderà proprio con Zuleyha rivelandole di aver incontrato più volte Veli per fuggire dai suoi problemi coniugali, e di avergli prestato anche una grossa somma di denaro. Resta ora da capire se Zuleyha indagherà sulla morte del fratellastro oppure no. In caso affermativo, potrebbe scoprire che a dare l'ordine di ucciderlo sarà stata Hunkar. Per scoprire come andrà a finire questa story line, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Terra amara.