L'appuntamento con Uomini e donne 2022/2023 torna in onda da settembre in poi su Canale 5. Le novità più importanti potrebbero riguardare il trono over, dove sarebbe previsto l'arrivo della corteggiatrice Federica Aversano.

Dopo essersi messa in gioco come pretendente di Matteo Ranieri, la ragazza campana potrebbe rimettere piede in studio da settembre e questa volta sedersi nel parterre del trono over, dove dovrebbe ritornare anche il cavaliere Riccardo Guarnieri.

Federica Aversano verso il ritorno a Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, i primi retroscena su Uomini e donne 2022/2023 rivelano che Maria De Filippi avrebbe intenzione di "rimpolpare" il parterre del trono over, dove quest'anno potrebbe arrivare un volto ben noto al pubblico della passata edizione.

Trattasi della giovane Federica Aversano, la corteggiatrice casertana che si mise in gioco per cercare di far breccia nel cuore dell'ex tronista ligure Matteo Ranieri.

Dopo il "rifiuto" da parte del tronista, però, Federica potrebbe rimettersi in gioco e questa volta approdare nel parterre del trono over.

Riccardo Guarnieri potrebbe tornare per Federica a U&D

La ragazza pare che abbia conquistato Maria De Filippi per la sua maturità e, nonostante la giovane età, sarebbe pronta ad offrirle una poltrona nella prossima edizione di Uomini e donne, ma non come tronista bensì come dama del trono over.

Una presenza che certamente non passerebbe inosservata in studio, dato che Federica aveva ricevuto i complimenti da parte di un altro storico cavaliere del trono senior.

Trattasi di Riccardo Guarnieri, l'ormai ex fidanzato di Ida Platano, il quale in una intervista aveva ammesso di aver "puntato" Federica Aversano, senza nascondere il fatto che sarebbe stato interessato a conoscerla meglio.

Eppure, quando Riccardo tornò in trasmissione sul finire della passata edizione, Federica aveva già lasciato Uomini e donne.

Tra Federica e Riccardo nascerà una frequentazione a Uomini e donne?

I due, quindi, non si sono mai incontrati dal vivo ma questa conoscenza potrebbe avvenire proprio nel corso della prossima edizione, in onda da settembre in poi su Canale 5.

Riccardo Guarnieri, dopo l'addio ufficiale con Ida Platano e dopo essere stato paparazzato questa estate in compagnia di alcune "donne misteriose", potrebbe rimettere piede a Uomini e donne e magari provare a conoscere per davvero la giovane Federica.

Una frequentazione che, sicuramente, desterebbe non poca attenzione agli occhi del pubblico complice anche quella che potrebbe essere l'amara reazione di Ida Platano, che non ha mai nascosto i suoi forti sentimenti nei confronti di Riccardo.