L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni turche delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per un colpo di scena inaspettato che avrà come protagonisti Yilmaz e Zuleyha.

Al centro dell'attenzione finirà il piccolo Adnan che, subito dopo la nascita, è sempre stato considerato figlio legittimo di Demir, marito di Zuleyha.

Eppure, questa non è la verità dei fatti e solo nel corso delle nuove puntate della soap opera Mediaset, la donna avrà il coraggio di confessare tutta la verità sul vero padre di suo figlio.

Zuleyha nasconde un segreto sul figlio: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, dopo essersi ritrovata in ospedale in seguito ad un incidente, Zuleyha si renderà conto che è giunto il momento di essere sincera con se stessa e con il vero padre del suo bambino.

La donna, infatti, in tutto questo periodo di tempo ha fatto credere che Demir fosse il padre di suo figlio Adnan, ma questa non è la realtà.

Per tale motivo, Zuleyha deciderà di liberarsi di questo peso che porta addosso ormai da troppo tempo e, approfittando del suo soggiorno in ospedale, deciderà di far chiamare Yilmaz, perché ha qualcosa di importante da comunicargli.

Yilmaz scopre le bugie di Zuleyha su Adnan: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Yilmaz si ritroverà al cospetto di questa confessione a dir poco inaspettata.

Zuleyha, infatti, senza mezzi termini, lo informerà del fatto di essere lui il vero padre del piccolo Adnan: uno choc per l'uomo che si ritroverà così a scoprire le bugie e le menzogne che la stessa Zuleyha ha raccontato nel corso di questo ultimo periodo.

La reazione di Yilmaz non sarà delle migliori: l'uomo si chiederà come abbia fatto a tenergli nascosto questo segreto per così tanto tempo, privandolo dell'amore di suo figlio e della possibilità di stare insieme e vederlo crescere.

Yilmaz porta via il piccolo Adnan: anticipazioni Terra Amara

Insomma, per Yilmaz non sarà affatto semplice fare i conti con questa scoperta che gli cambierà la vita.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le nuove anticipazioni di Terra Amara rivelano che l'uomo metterà in atto anche una sorta di "rapimento" del figlio.

Yilmaz, infatti, preleverà il bambino dalla sua abitazione e ne farà perdere le tracce per diverso tempo. Un durissimo colpo per Zuleyha, la quale arriverà a temere il peggio.

La donna, infatti, sospetta che Yilmaz possa averle portato via il bambino per sempre e sarà a dir poco disperata e affranta. Per fortuna, però, tutto si risolverà nel migliore dei modi, dato che Yilmaz riporterà di nuovo il piccolo Adnan alla sua mamma.