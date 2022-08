Cresce l'attesa dei fan di Uomini e donne per l'inizio dell'edizione 2022/2023. Anche se la messa in onda su Canale 5 partirà dal 19 settembre, tra una decina di giorni dovrebbero cominciare le registrazioni delle nuove puntate. Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che tra gli argomenti che potrebbero essere affrontati al rientro studio riguarderebbero i protagonisti più amati e discussi del cast: Ida e Riccardo, ma anche la single Gemma e la storica opinionista Tina.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Dovrebbero mancare meno di due settimane alle prime anticipazioni della nuova edizione di Uomini e Donne.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, in questi giorni ha aggiornato i fan del dating-show su alcune cose che dovrebbero accadere a breve, ovvero tra la fine di agosto e l'inizio di settembre.

Il blogger, ad esempio, ha elencato gli argomenti che potrebbero essere affrontati nel corso delle prime registrazioni dopo la pausa estiva, quelli dai quali ripartire per dare il via alla stagione 2022/2023 del programma Mediaset.

Tra i temi principali al ritorno dalla vacanze, potrebbe esserci un confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: anche se i due non si vedono e non si sentono da circa tre mesi, Maria De Filippi potrebbe proporre un faccia a faccia per fare il punto sul loro mancato ritorno di fiamma della scorsa primavera.

La dama di Uomini e Donne pronta a tornare

Le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne, inoltre, avranno come protagonista l'intramontabile Gemma Galgani.

Anche se in estate si è vociferato di un possibile addio definitivo della torinese al Trono Over, Pugnaloni fa sapere che sarà ancora nel cast e che al rientro dalle vacanze dovrebbe parlare della sua estate, fatta di viaggi e weekend al mare con l'amica Ida.

Non è da escludere, inoltre, che Tina Cipollari torni più carica che mai, pronta a puntare il dito contro tutti quei personaggi che non le sono mai andati a genio. Pare, infatti, che tutti i veterani della versione senior siano stati riconfermati, quindi non ci dovrebbero essere clamorosi addii.

Alla "regina" Platano, infatti, si aggiungeranno gli altri storici membri del parterre come Riccardo, Armando, Biagio, Pinuccia e Alessandro.

Il 19 settembre riparte Uomini e Donne

Altre informazioni che Pugnaloni ha fornito tramite i social network in questi giorni che mancano all'inizio delle registrazioni di Uomini e Donne, riguardano il Trono Classico.

Il blogger ha fatto sapere che i quattro nuovi tronisti dovrebbero essere tutti sconosciuti (quindi nessun ex corteggiatore e single di Temptation Island) e che uno di loro potrebbe essere scelto dalle dame e dai cavalieri dell'Over.

Ida e soci, infatti, pare possano essere determinanti per completare il cast della versione giovani del dating-show: il parterre potrebbe essere chiamato a decidere il nome del quarto protagonista che cercherà l'amore davanti alle telecamere, e dovrebbe farlo scegliendo tra due candidati selezionati dalla redazione.

Nessuna chance di trono, inoltre, per Federica Aversano. La ragazza che Matteo Ranieri ha rifiutato (preferendole Valeria Cardone, con la quale si è già lasciato) era in cima alla lista degli ex protagonisti che potevano tornare in un nuovo ruolo, ma sembra che gli autori abbiano optato per personalità che il pubblico a casa non ha mai conosciuto finora.

La donna napoletana, però, potrebbe esordire come dama del Trono Over. Qualora questo dovesse accadere, si verrebbero a creare interessanti dinamiche soprattutto con Ida e Riccardo: lui non ha mai nascosto di trovare piacevole la giovane, lei invece ci ha litigato per difendere Matteo.