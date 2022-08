Si sarebbero lasciati da circa un mese ma l'annuncio è stato dato solo pochi giorni fa: questa è l'ultima indiscrezione che è trapelata su due amatissimi protagonisti di Uomini e donne che si sono detti addio a quasi due anni dalla scelta. Secondo quanto riporta la pagina Instagram thepipol Gossip, Davide Donadei e Chiara Rabbi si sarebbero allontanati definitivamente anche a causa di una comune ambizione televisiva: l'ex tronista avrebbe voluto partecipare al GF Vip, la ragazza sarebbe tornata con piacere davanti alle telecamere per rilanciarsi come personaggio.

Aggiornamenti sull'ex coppia di Uomini e Donne

Davide e Chiara hanno rappresentato per anni una delle unioni più belle e sincere che sono nate negli studi di Uomini e Donne. Qualche settimana fa, da un giorno all'altro, in rete si è cominciato a parlare di una crisi in corso e di una "fuga" della ragazza dalla Puglia alla sua città d'origine, Roma.

Giovedì 4 agosto, la pagina Instagram che si occupa di gossip ha cercato di approfondire l'argomento, andando a scavare soprattutto sui motivi che hanno portato i due ad allontanarsi improvvisamente.

Donadei e Rabbi hanno comunicato il loro periodo difficile solamente di recente, ma pare che le cose si siano incrinate già un mese fa.

Dopo aver registrato la puntata di uno show insieme a Milano, l'ex tronista e la compagna hanno iniziato ad avvertire i primi problemi di coppia, gli stessi che poi hanno causato la rottura definitiva.

I progetti dei protagonisti di Uomini e Donne

Secondo all'indiscrezione che in queste ore si sta diffondendo sul web, Davide e Chiara si sarebbero lasciati soprattutto per motivi professionali.

I giornalisti che scrivono per la pagina di gossip che per prima ha riportato questa informazione sull'ormai ex coppia di Uomini e Donne, sostengono che sarebbero fondate le voci circolate nei giorni scorsi sulla volontà del pugliese di tornare protagonista sul piccolo schermo.

"Lui sognava il Grande Fratello Vip, anche perché il post Covid ha colpito anche il suo ristorante", si legge sui social.

L'ex tronista, dunque, avrebbe accettato volentieri il ruolo di concorrente del reality Mediaset soprattutto per questioni economiche. Stesso discorso andrebbe fatto per Rabbi: la giovane, infatti, avrebbe gradito un ritorno in tv dopo quasi due anni, anche perché il lavoro da influencer non è poi così stabile e sicuro come tanti pensano.

La comune ambizione a riapparire come personaggi televisivi, dunque, avrebbe contribuito alla spaccatura insanabile che si è venuta a creare tra Davide e Chiara.

Lo sfogo del volto di Uomini e Donne

Dietro alla rottura tra Donadei e Rabbi, però, potrebbero esserci anche ragioni di cuore: i giornalisti, infatti, non escludono che in almeno uno dei due non possa essere venuto meno il sentimento che è scoppiato negli studi di Uomini e Donne circa un paio d'anni fa.

Da quando è stata resa pubblica la sua complicata situazione sentimentale, Davide si è esposto poco e quando l'ha fatto ha preferito prendersela con chi sta mettendo bocca sulla sua vita senza conoscere nulla.

In una Stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram di recente, infatti, il pugliese ha scritto: "Non rompete le scatole, per favore.

E lasciatemi in pace".

L'ex corteggiatrice romana, invece, si mostra più propensa al dialogo con i fan, anche se per ora non è ancora scesa nei particolari della separazione dal fidanzato.

In più occasioni, però, Chiara si è fatta vedere con gli occhi lucidi e la voce rotta, tant'è che la maggior parte dei follower è stato in sintonia con lei e ha accusato Davide di essere il responsabile di tutto.