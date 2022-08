Maria De Filippi sta per tornare in onda con Uomini e donne. I retroscena su quelli che saranno i nuovi tronisti di settembre non mancano e, a quanto pare, questa volta si sarebbe scelto di dare spazio a ragazzi e ragazze "maturi".

Il prossimo 30 agosto sarebbe in programma la prima registrazione di questa nuova edizione, durante la quale ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi tronisti ma anche per il ritorno in studio dei vari protagonisti del trono over, capitanati dalla storica dama Gemma Galgani.

Quando riparte Uomini e donne: la data di inizio su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riparte a settembre su Canale 5. Il talk show dei sentimenti sarà in onda a partire da lunedì 19 settembre, nella consueta fascia oraria delle 14:45, dove tornerà a prendere il posto della soap opera turca Terra Amara.

Anche quest'anno, però, le registrazioni del programma inizieranno con un po' di settimane di anticipo. Il prossimo 30 e 31 agosto sarebbero fissate le prime due registrazioni della nuova edizione, le quali poi saranno trasmesse nel corso delle prime settimane di programmazione su Canale 5.

L'attesa, al momento, è tutta incentrata su quelli che saranno i nuovi tronisti che si metteranno in gioco da settembre, pronti a cercare la loro anima gemella in uno studio televisivo.

Retroscena Uomini e donne: 4 nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023? Al momento, i retroscena sul programma di Canale 5, rivelano che saranno 4 i nuovi volti che si metteranno in gioco dal prossimo settembre.

Tuttavia, fino ad oggi, non si conoscono ancora i nomi ufficiali dei quattro tronisti, i quali però sarebbero stati già scelti e confermati dalla redazione del dating show, capitanata dall'autrice storica Raffaella Mennoia.

Tuttavia, sono emersi quelli che sarebbero i "profili sociali" di questi nuovi 4 tronisti che dovrebbero mettersi in gioco nella prossima edizione.

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e donne: i retroscena sul cast

Per quest'anno, infatti, Maria De Filippi e i suoi autori avrebbero scelto di non puntare su tronisti giovani e giovanissimi, così come accaduto nelle passate edizioni.

Non ci sarebbero quindi dei ventenni, bensì dei ragazzi che si aggirerebbero sui trent'anni di età e, a quanto pare, tutti svolgerebbero dei lavori particolarmente "umili" e non avrebbero avuto esperienze nel mondo della tv.

Nel cast della nuova edizione di Uomini e donne 2022/2023, figurerebbe un infermiere così come dovrebbe esserci una commessa. E poi ancora, dovrebbe arrivare un personal trainer e si parla anche di un'imprenditrice.