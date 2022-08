La storia d'amore tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone, è finita qualche mese fa ma la ragazza sembra ancora piuttosto risentita. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha messo "mi piace" ad un commento Instagram palesemente contro la persona con la quale ha fatto coppia per poco tempo. Il tronista ligure, intanto, è al centro del gossip sia per una vacanza a Ibiza pare in dolce compagnia che per il "gelo" che sembra essere calato con l'amico Luca Salatino.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Matteo e Valeria si sono fidanzati negli studi di Uomini e Donne la scorsa primavera ma, a distanza di neppure due mesi dalla scelta in tv, si sono detti addio per ragioni che non hanno ancora svelato.

I fan continuano a tenere d'occhio entrambi i protagonisti del dating-show, tant'è che in queste ore la corteggiatrice è finita al centro del gossip per il "like" che ha messo ad un commento contro l'ormai ex compagno.

Come riportando alcuni siti il 22 agosto, la bella Cardone ha condiviso il parere di una spettatrice su Instagram, quello che recita: "Solo la loro coppia è scoppiata, tutte le altre stanno ancora insieme".

"Guarda caso è Matteo che per la seconda volta è uscito da lì con qualcuno, ma non ci ha neanche provato", prosegue così il duro messaggio che la giovane ha apprezzato sui social network qualche ora fa.

Mistero sull'addio dopo Uomini e Donne

"Da come si capisce, ha già trovato un'altra in Spagna, come l'anno scorso l'aveva trovata in Sardegna", sostiene ancora una fan che ha deciso di schierarsi dalla parte delle persone che Matteo sembra aver usato dopo l'esperienza a Uomini e Donne.

Valeria, dunque, ha deciso di esporsi per far sapere di condividere pienamente il parere negativo che un'utente di Instagram ha espresso nei confronti del suo ex fidanzato, e l'ha fatto con un "mi piace" che Deianira Marzano ha intercettato e mostrato a tutti i suoi follower.

"Lui si diverte e prende in giro le ragazze serie", termina così il messaggio che Cardone ha apprezzato sul web a poco più di un mese di distanza dall'ufficializzazione della rottura con Ranieri.

Anche se sembra nutrire un certo risentimento nei confronti del tronista che l'ha scelta in tv, la giovane napoletana non ha ancora reso pubblici i motivi dell'addio: in alcuni video che ha pubblicato sul suo profilo nelle scorse settimane, Valeria ha informato i curiosi che avrebbe tenuto per sé le motivazioni dell'allontanamento definitivo da Matteo, soprattutto nel rispetto della sua privacy.

Rumor sull'amicizia cominciata a Uomini e Donne

La frecciatina che la ex Valeria gli ha velatamente lanciato con un "like" su Instagram, non è l'unico motivo per il quale Matteo è finito al centro delle chiacchiere in questi giorni.

Come hanno fatto notare alcuni attenti fan di Uomini e donne, sembra essere calato il gelo tra il ligure Ranieri e Luca Salatino, il romano col quale ha condiviso l'esperienza sul trono.

I due sono diventati molto amici nei mesi scorsi, tant'è che si sono frequentati assiduamente anche dopo la fine del dating-show.

Da quando lo chef si è esposto dichiarando amore folle a Soraia Cerruti (la giovane che ha scelto davanti alle telecamere a maggio), pare esserci stato un allontanamento dal fedele amico, tant'è che si sono perse le tracce del viaggio che i due avevano programmato per l'estate che sta per concludersi.

Se Luca è volato in Grecia con la compagna (e ora è a Roma con lei e la famiglia), Matteo si è concesso una vacanza di puro divertimento a Ibiza e Formentera, dove si dice sia stato avvistato insieme ad una ragazza in atteggiamenti affettuosi.