Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Nelle prossime puntate ci saranno colpi di scena e novità per Gaffur. Il tuttofare degli Yaman non vivrà un periodo sereno e perderà il lavoro. I guai del marito di Saniye inizieranno, quando tenterà di soffocare Yilmaz con un cuscino e Demir, in preda ad un momento di rabbia, proverà a strangolare il suo dipendente. Nel frattempo, Hunkar prenderà le difese del suo inserviente e proteggerà lui e sua moglie, facendoli nascondere nella tenuta.

Terra Amara, anticipazioni prossime puntate: Gaffur tenta di soffocare Yilmaz

Gaffur si è sempre dimostrato disponibile nei confronti della famiglia Yaman, ma ha anche sempre cercato di ottenere del denaro in cambio di favori extra per la signora Hunkar e suo figlio Demir. Purtroppo, però, il capomastro della tenuta prenderà un'iniziativa di troppo nei confronti dell'acerrimo nemico del marito di Zuleyha. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Gaffur si recherà in ospedale da Yilmaz. Akkaya, infatti, ha avuto un incidente automobilistico ed è stato ricoverato, e Taskin vorrà fare "un favore" al suo padrone. Senza che nessuno gli abbia commissionato di fare del male al ragazzo, proverà a soffocare l'ex fidanzato di Zuleyha con un cuscino.

Terra Amara, trame prossimi episodi: Demir si infuria con Gaffur

Fortunatamente per Yilmaz non ci saranno conseguenze gravi dopo il tentativo di soffocamento del collaboratore dei Yaman. Purtroppo, però, Demir non sarà felice di quanto verrà a sapere sul conto di Taskin, pertanto si infurierà con il marito di Saniye. Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che Gaffur rischierà la vita, perché Demir sembrerà intenzionato a strangolarlo.

Il fratello di Gulten riuscirà a sopravvivere alla furia del suo padrone, ma per lui e la sua famiglia ci saranno conseguenze. Il signor Yaman, infatti, non vorrà più saperne di Gaffur e sua moglie, e li caccerà dalla tenuta.

Terra Amara, prossime puntate: Hunkar aiuta Gaffur

Rimasti senza lavoro e senza casa, i coniugi Taskin troveranno ospitalità da una zia, che però non andrà d'accordo con Saniye.

Dal momento che la convivenza lontano dalla tenuta sarà complicata, i due cercheranno di farsi riassumere dalla famiglia Yaman. Per ottenere nuovamente il lavoro, Gaffur ricatterà Hunkar, dicendole che potrebbe sbandierare ai quattro venti il vero legame fra Zuleyha e Yilmaz. A quel punto la mamma di Demir verrà messa alle strette, e sarà costretta a nascondere Gaffur e sua moglie alla tenuta.