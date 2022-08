Tante novità saranno presenti nel corso dei nuovi episodi di Un posto al sole, che saranno in onda dal 29 agosto al 2 settembre su Rai 3. Gli spoiler dello sceneggiato partenopeo svelano che Franco Boschi si alleerà con Damiano contro un nemico comune. Filippo Sartori e Serena Cirillo, invece, torneranno dalle vacanze, dove apprenderanno una spiacevole notizia.

Anticipazioni Un posto al sole: episodi 29 agosto - 2 settembre

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti i prossimi episodi trasmessi dal 29 agosto al 2 settembre in televisione annunciano grandi sorprese.

In dettaglio, gli abitanti di Palazzo Palladini saranno ancora sconvolti dall'evento accaduto a Viola e Susanna. A tal proposito, Franco non avrà nessuna intenzione di attendere l'intervento della polizia per far arrestare il responsabile della sparatoria, in cui sono rimaste coinvolte due sue amiche. Per questa ragione, il marito di Angela deciderà di fare di testa sua. Ed ecco, arrivare il colpo di scena: Nunzio si offrirà di aiutare suo padre additivo, sfruttando le sue conoscenze per acciuffare Lello Valsano. Peccato, che Boschi si scontri con qualcuno determinato a raggiungere lo stesso obbiettivo.

Filippo e sua moglie Serena tornano a Napoli

Nei prossimi episodi di Upas, Niko prenderà un'eclatante scelta mentre Franco accetterà la collaborazione di un complice, appartenente alla scorta di Eugenio, per scoprire il nascondiglio di Lello.

Filippo e sua moglie Serena torneranno a Napoli dopo aver passato le vacanze estive a Maratea. Qui, la coppia apparirà ancora ignara di quanto accaduto a Viola e Susanna. Speranza, invece, non riceverà gratificazioni da parte del padre Espedito. Proprio quest'ultimo non sarà per nulla intenzionato ad andare fino in fondo alla questione in merito alla salute delle bufale, sebbene le intuizioni della figlia siano corrette.

Franco e Damiano vicini a scovare Valsano

Franco e Damiano, nel contempo, saranno sempre più vicini a scovare Valsano. I due uomini, infatti, appariranno sempre più determinati ad acciuffare il boss, che ha seminato panico e paura a Palazzo Palladini. Il comportamento di Manuela, invece, metterà in serio pericolo il rapporto con Niko quando compierà alcune azioni inappropriate.

Allo stesso tempo, Silvia sarà scossa dagli ultimi fatti tragici successi a Palazzo Palladini dopo aver sentito la rivelazione di sua figlia Rossella. Una volta rientrata al Caffè Vulcano, la donna ascolterà i racconti di Diego e dei suoi famigliari di quei drammatici momenti. Il giovane Giordano sembrerà ancora spaventato dalla sparatoria in cui sono rimaste coinvolte Viola e Susanna.