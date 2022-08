Le nuove anticipazioni di Un posto al sole di settembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Niko, il quale dovrà fare i conti con la notizia dell'attentato che ha colpito la sua amata Susanna.

Le scelte che verranno fatte da Niko nel corso delle prossime puntate della soap opera serale di Rai 3, rivelano che potrebbero portarlo anche a perdere per sempre Manuela.

Intanto Silvia, dopo essere rientrata in città in seguito al periodo di vacanza trascorso fuori Napoli, verrà aggiornata e messa al corrente di quanto è accaduto ai danni di Susanna e Viola.

Niko potrebbe finire nei guai: nuove anticipazioni Upas settembre 2022

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole del prossimo settembre 2022 rivelano che Niko si ritroverà messo al corrente della situazione che ha avuto come protagonista Susanna.

I due stavano progettando di coronare il loro sogno d'amore insieme e convolare finalmente a nozze, quando c'è stato l'attentato di Lello Valsano che adesso rischia di compromettere per sempre la vita della donna.

E così, nel corso dei prossimi episodi della soap opera serale di Rai 3, Niko si ritroverà a prendere una decisione che si preannuncia clamorosa e al tempo stesso inaspettata.

Ma non è finita qui, perché nel corso delle puntate di settembre della soap opera, Manuela potrebbe rischiare di perdere per sempre Niko.

Niko e Manuela rischiano di perdersi: anticipazioni Upas settembre 2022

Il motivo? Le scelte compromettenti che verranno fatte da Niko, le quali potrebbero rischiare di metterlo nei guai.

Insomma, la situazione per Niko non sarà per niente facile nel corso delle prossime puntate della soap opera serale di Rai 3: non solo la disperazione per le sorti di Susanna ma anche le nuove scelte compromettenti che potrebbero avere delle ripercussioni inattese sulla sua vita.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno i risvolti di questa intricata vicenda, le anticipazioni di Un posto al sole di settembre rivelano che per tutti gli altri abitanti di Palazzo Palladini, arriverà il momento di scoprire quello che è successo.

Silvia scossa dall'attentato a Viola e Susanna: anticipazioni Upas settembre

La notizia dell'attentato ai danni di Viola e Susanna si diffonderà e tutti verranno messi al corrente di quanto è accaduto alle due donne.

Un duro colpo per tutti, in primis per Silvia la quale verrà informata dei fatti solo nel momento in cui rientrerà a Napoli dopo un lungo soggiorno estivo.

La proprietaria del Caffè Vulcano, infatti, scoprirà da sua figlia e poi dai Diego il resoconto del terribile attentato ai danni di Viola e Susanna: una notizia che la lascerà profondamente turbata e amareggiata.

Intanto proseguirà anche la caccia al criminale Lello Valsano: lo scopo sarà quello di riuscire a braccare il pericoloso camorrista, il quale potrebbe tornare a colpire e agire ai danni di altri familiari del magistrato Eugenio Nicotera.