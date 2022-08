Dopo la morte dell'attrice Carmen Scivittaro, volto di Teresa in Un posto al sole, molti telespettatori si domandano quale possa essere il destino del suo personaggio, uscito di scena già da diverso tempo: la sua ultima apparizione risale a maggio 2018.

Il personaggio di Teresa, tuttavia, è sempre rimasto in vita nelle trame, nonostante sia off-screen da diversi anni. Gli autori, per giustificare la sua uscita di scena improvvisa, sono ricorsi a un'espediente molto comune, facendola partire per il suo paese di origine.

Upas: l'uscita di scena di Teresa

Teresa Diacono, la madre naturale di Silvia, era entrata in scena nel 1998 e ha saputo fin da subito conquistare l'attenzione del pubblico. Figura materna, carismatica, sempre pronta a dispensare consigli a tutti.

Tuttavia, dopo un ventennio di onorata carriera, l'attrice Carmen Scivittaro, volto della madre di Silvia, aveva deciso di lasciare la scena per motivi familiari.

Gli autori, per giustificare la uscita di scena, decisero di confinarla a Indica. A partire da maggio 2018, difatti, è stato annunciato che Teresa sarebbe dovuta partire per il suo paese di origine, per assistere il padre malato e lì è rimasta finora.

Un posto al sole, l'addio di Carmen Scivittaro

Nonostante l'assenza delle trame di Upas, il personaggio di Teresina è rimasto nel cuore dei telespettatori della soap.

In molti, difatti, hanno spesso richiesto che la donna tornasse in scena, anche se per una breve apparizione. Il suo personaggio, tuttavia, pur essendo off-screen, è sempre rimasto in vita, venendo menzionato dalla figlia e dalla nipote.

Con la dipartita di Carmen Scivittaro, però, le cose potrebbero cambiare.

In queste ore molti telespettatori della soap di Rai 3 iniziano a chiedersi quale possa essere il destino del personaggio di Teresa.

Upas, la madre di Silvia potrebbe morire

A questo punto gli autori di Upas potrebbero avere tre opzioni per il destino della governate di casa Ferri.

La prima (forse la più plausibile) sarebbe quella di far morire anche il personaggio di Diacono. In questo modo ci sarebbe il giusto epilogo della sue vicende e si avrebbe modo anche di onorare 'attrice. Se così fosse si seguirebbe la stessa linea già messa in atto per Regina Senatore, volto della madre di Guido. Difatti dopo alcuni mesi dalla morte dell'attrice, fu annunciata anche la dipartita della sua controparte nella soap.

Altra opzione potrebbe essere di lasciare le cose così come stanno, menzionando Teresa di tanto in tanto. Del resto non sarebbe l'unico caso, dato che è già accaduto anche con Alessandro Palladini, Anna Boschi e Sandro Ferri. In questo caso, però, gli interpreti sono vivi e vegeti e potrebbero tornare qualora gli autori lo decidessero.

Ultima scelta potrebbe essere un recasting del personaggio, scegliendo un'altra attrice. Considerando, però, che l'attrice storica di Teresina non c'è più non sarebbe certo facile per il pubblico abituarsi a una nuova attrice. Inoltre sembrerebbe strana una scelta del genere, visto che il personaggio è fuori dalle trame da ormai tre anni e sarebbe paradossale reintrodurla ora che Carmen Scivittaro è scomparsa.

Per scoprire quale siano le linee narrative scelte dagli autori su Teresa bisognerà attendere un po' di tempo. Non è da escludere, intanto, che già nella puntata del 29 agosto possa comparire qualche frase in sovraimpressione che ricordi ed onori l'amata artista.