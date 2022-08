Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne 2022/2023? L'appuntamento con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda da lunedì 19 settembre e intanto circolano già un po' di retroscena su quello che dovrebbe essere il cast della nuova edizione.

I fan attendono con trepidazione di scoprire i nomi dei nuovi tronisti che, a quanto pare, dovrebbero essere tutti sconosciuti e quindi mai visti nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

I retroscena su Uomini e donne 2022/2023

Nel dettaglio, la messa in onda della prima puntata di Uomini e donne è prevista per lunedì 19 settembre 2022.

È questo il giorno in cui tornerà la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, pronta a raccontare le nuove vicende dei protagonisti del trono classico e over.

Le registrazioni di questa nuova stagione, però, secondo i retroscena riportati sui social da Lorenzo Pugnaloni, dovrebbero partire verso fine agosto (probabilmente tra il 28 e il 31).

In studio è confermata la presenza dei due storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, pronti ancora una volta a commentare le vicende dei vari protagonisti.

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e donne

Ma chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne? I retroscena su questa nuova edizione rivelano che, al momento, è prevista la presenza di quattro new entry che si metteranno in gioco per cercare l'anima gemella.

I quattro nuovi tronisti, a differenza di quanto è accaduto nelle precedenti edizioni, dovrebbero essere tutti dei volti sconosciuti al pubblico del dating show.

Di conseguenza, con l'arrivo dei quattro nuovi tronisti tutti sconosciuti risulterebbe sfumata la possibilità di vedere approdare sul trono del talk show di Maria De Filippi alcuni ex volti della passata edizione.

Federica Aversano potrebbe tornare a Uomini e donne, ma non come nuova tronista

Tra i nomi emersi vi era quello di Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore dello scorso anno, il quale aveva ammesso che nel caso in cui gli venisse fatta tale proposta da parte di Maria De Filippi, non avrebbe affatto detto "no".

Tra i nomi circolati vi era anche quello di Federica Aversano, ex corteggiatrice di Uomini e donne durante il trono di Matteo Ranieri.

Anche lei non dovrebbe approdare sul trono anche se, secondo i retroscena delle ultime settimane, l'ex corteggiatrice potrebbe debuttare in una nuova veste nel corso della prossima edizione.

A quanto pare, infatti, la redazione potrebbe proporre a Federica la possibilità di partecipare come dama del trono over e quindi mettersi in gioco con cavalieri più datati.