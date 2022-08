C'è grande apprensione per la sorte di Susanna in Un posto al sole, che torna su Rai 3 a partire da lunedì 29 agosto alle 20:50. Ormai è chiaro che Viola si è salvata, mentre per la giovane Picardi il destino sembra essere segnato. Dalle anticipazioni si evince che la notizia drammatica getterà nel panico gli abitanti di Palazzo Palladini e che Franco, furioso per quanto accaduto, si metterà sulle tracce di Lello - con l'aiuto di Damiano - per stanarlo. Intanto per Niko si consuma un dramma ma, qualora Susanna dovesse davvero morire, dovrà pensare al futuro di Jimmy e non solo.

Di seguito le anticipazioni di Un posto al sole delle nuove puntate.

Un posto al sole, Susanna è morta?

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole dal 29 agosto al 2 settembre, Palazzo Palladini tremerà per gli ultimi drammatici avvenimenti. Pare proprio che ad avere la peggio sia stata Susanna, colpita al posto di Viola da Lello Valsano, ora in fuga.

Gli indizi e le indiscrezioni si moltiplicano sul web, così come le ipotesi degli affezionati telespettatori. Tuttavia, con molta probabilità, nelle nuove puntate ci sarà il ritorno di Adele e non si fa fatica a immaginare che la donna rientri a Napoli dopo quello che è successo alla figlia.

Una situazione che si ripete, visto che Susanna era già finita tra la vita e la morte tempo fa, per poi salvarsi in extremis e promettere a Niko di diventare sua moglie.

Tuttavia il destino sembra esserle avverso.

La metamorfosi di Niko in Un posto al sole

Come svelano gli spoiler di Upas al 2 settembre, Niko sarà angosciato per la sorte di Susanna. Ancora non si sa come andranno le cose, ma non sembrano esserci buoni presentimenti. Secondo le ultime anticipazioni, Niko subirà una metamorfosi che stupirà i telespettatori e dovrà prendere una decisione immediata e dolorosa.

Il giovane avvocato si dimostrerà freddo e impassibile, ma per amore di Niko, un bambino che deve proteggere da altri dolori e sofferenze. Se fosse infatti confermata la morte di Susanna in Un posto al sole, per il piccolo sarebbe un dramma, dato che la considera come una madre.

Niko contro Manuela? Spoiler Upas

Continuando con le nuove trame di Un posto al sole, Manuela si comporterà in un modo che farà infuriare Niko, passando decisamente i limiti.

Sarà così che la giovane Cirillo rischierà di perderlo per sempre.

Non si esclude che, qualora avvenisse la morte di Susanna, Niko intraprenda una battaglia legale per avere Niko, dato che Micaela potrebbe pretendere di riaverlo con sé, se non dovesse avere più una figura femminile che gli facesse da madre. Insomma, saranno puntate dense di suspense quelle di Upas in onda a settembre, e le trame sono ancora aperte a molte possibilità.