Züleyha sarà sola e sconsolata nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. Tutti saranno contro di lei: Hünkar l'accuserà di essere l'unica colpevole dei dissapori tra Demir e Yilmaz, Müjgan le sbatterà in faccia il momento felice che sta trascorrendo con Yilmaz.

Züleyha si sentirà morire dentro, per questo motivo chiederà una mano a Sabahattin.

Tutti sono contro Züleyha

Non vivrà dei momenti facili Züleyha nelle prossime puntate di Terra Amara. Hünkar l'accuserà di essere sempre motivo di lite tra Demir e Yilmaz, e in più avrà un brutto incontro con Müjgan.

Infatti Züleyha si recherà dal ginecologo per la visita di controllo e andrà incontro ad una brutta coincidenza: anche Müjgan sarà lì per sapere come procede la sua gravidanza.

Durante il loro freddo incontro, Müjgan non farà altro che vantarsi di come le cose con Yilmaz procedano per il meglio, e di quanto il ragazzo tenga a lei e al bambino che sta per nascere. Saranno delle parole dure per Züleyha, ma il peggio dovrà ancora arrivare, infatti la giovane assisterà ad una scena che le spezzerà il cuore. Poco dopo, infatti, arriverà Yilmaz e, insieme a Müjgan, ascolterà il battito del cuore del loro bambino.

Züleyha soffre per colpa di Yilmaz

Il cuore di Züleyha sarà in mille pezzi e la ragazza deciderà di lasciare lo studio del ginecologo e non riuscirà a trattenere il pianto scrosciante che accompagnerà questo momento di grande dolore.

Non potrà sopportare che Yilmaz abbia preferito stare con la moglie piuttosto che scappare con lei in Germania.

La giovane si sentirà molto sola, così proverà a trovare conforto con l'unica persona di cui si fida ciecamente, ovvero il dottor Sabahattin.

Züleyha e l'incontro con il suo amico fidato Sabahattin

Dopo aver lasciato lo studio del ginecologo, Züleyha cercherà per tutto l'ospedale Sabahattin.

Arriverà da lui in lacrime, e il dottore non potrà fare altro che abbracciarla. Lei, singhiozzando, gli confesserà il suo stato d'animo: si sente morire dentro, e al mondo non ha nessuno oltre suo figlio.

Sabahattin proverà a confortarla dicendole che non è sola, lui sarà sempre a sua disposizione per qualsiasi cosa. Züleyha gli confesserà di sentirsi persa da quando Yilmaz non l'ha preferita a Müjgan e non saprà più cosa fare.

Fino a poco tempo prima aveva la speranza di poter realizzare il suo sogno d'amore con Yilmaz, invece adesso non le resta nulla.

Sabahattin farà il possibile per stare vicino alla giovane e si rivelerà il miglior amico che Züleyha possa avere. Ora lei non dovrà fare altro che farsi forza e andare avanti: riuscirà ad accantonare Yilmaz nel suo passato e a proseguire il suo matrimonio con Demir?