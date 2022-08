Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rai 3, da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Franco si metterà a caccia di Lello Valsano, insieme a suo figlio Nunzio. I due vorranno scovare a tutti costi il camorrista e fargliela pagare per quanto ha fatto.

Poco dopo, Filippo e Serena decideranno di lasciare Maratea, ma prima che possano farlo, verranno colti di sorpresa da un ritorno inaspettato.

Infine, Silvia tornerà dalle vacanze e Rossella gli racconterà quanto successo a palazzo Palladini. La donna resterà sconvolta da quanto gli verrà raccontato da sua figlia. Poi successivamente Graziani tornerà a lavoro e ascolterà con grande attenzione i discorsi di Diego sui giorni di paura vissuti.

