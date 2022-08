Negli episodi della soap di Rai 3 Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 5 fino a venerdì 9 settembre è previsto l'ingresso di un nuovo personaggio femminile, a cui Michele parrebbe fortemente legato. Questa new entry (di cui non è stata svelata ancora l'attrice) risponde al nome di Fabiana ed è una giovane e affascinante donna milanese che però, a quanto pare, non risulterà simpatica praticamente a nessuno.

Mentre Susanna lotterà tra la vita e la morte, Niko deciderà di ingaggiare una battaglia legale contro Micaela Cirillo in modo da tutelare il piccolo Jimmy.

Angela e Giulia cercheranno di stare vicine ad Adele, sincerandosi che non le accada nulla in questo difficilissimo momento.

Una nuova amica per Michele

Solo chi ha letto il romanzo di Un posto al sole conosce qualche dettaglio in più sull'esperienza milanese di Michele (Alberto Rossi). Presto però anche i telespettatori scopriranno qualche dettaglio in più su quella parentesi. Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà infatti svelato che, in quel periodo, Saviani ha fatto alcune interessanti conoscenze.

Nel frattempo sembrerà farsi sempre più crescente la complicità tra Silvia (Luisa Amatucci), Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo).

Upas, anticipazioni 5-9 settembre: arriva Fabiana

Nelle puntate in onda dal 5 al 9 settembre irromperà nelle vite degli abitanti di Palazzo Palladini Fabiana, una donna milanese molto più giovane di Michele, con il quale l'uomo intrattiene un rapporto non del tutto chiaro. In attesa di capire se tra i due ci sia del tenero o se si tratta solo di un'amicizia, c'è però un dettaglio che merita di essere annotato.

A quanto pare la giovane porterà un po' di brio nella vita del serioso giornalista, ma non incontrerà le simpatie delle persone a lui vicine. In particolare Fabiana sembrerà non piacerà per nulla a Rossella.

Susanna rischia di morire

Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno intanto con il fiato sospeso in attesa di notizie sul destino di Susanna (Agnese Lorenzini), la cui vita sarà appesa ad un filo.

Nel frattempo Niko (Luca Turco), deciso a tutti i costi a proteggere suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone), deciderà di ingaggiare una battaglia legale contro Micaela (Gina Amarante). Il giovane sembrerà determinato ad andare avanti, nonostante i più miti consigli di Alberto (Maurizio Aiello).

Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo), preoccupate per le sorti di Adele (Sara Ricci), offriranno alla donna tutto il sostegno e l'aiuto possibile in questo difficilissimo momento.