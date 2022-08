Andreas Muller è stato protagonista di uno sfogo. Scendendo nel dettaglio, il vincitore di Amici (edizione del 2017) ha puntato il dito contro alcuni ex ballerini del talent show. Stando a quanto ha lasciato intendere il ballerino, alcuni suoi ex colleghi pubblicherebbero sui social delle coreografie che non gli appartengono.

La stoccata del ballerino

Per qualche anno, Muller ha fatto parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici. Il 26enne, attuale compagno di Veronica Peparini, non è nuovo a dare adito ad alcuni sfoghi sul proprio account social.

Stavolta a finire nel mirino sono stati alcuni suoi ex colleghi. Tramite una serie di stories su Instagram, Andreas ha esordito ponendo un quesito a tutti coloro che fanno parte del mondo della danza: "Di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità e ci andate in giro a guadagnare soldi?" Il diretto interessato ha fatto notare che spesso gli capita di vedere sui social ballerini, direttori artistici o ex allievi dei talent show che mostrano coreografie non loro. In tutto questo, le persone citate non menzionerebbero neanche l'autore della coreografia portata in scena.

A tal proposito, Andreas Muller ha sbottato: "Ingrati e irrispettosi". L'ex ballerino professionista di Amici ha precisato di non voler alimentare polemiche.

Al tempo stesso, però, si è domandato cosa spinge determinate persone ad appropriarsi di una cosa che non gli appartiene. Per il momento, il diretto interessato ha preferito non fare nomi e cognomi. Tuttavia, non è escluso che Muller non decida di vuotare il sacco su chi si comporta in maniera inadeguata.

Veronica Peparini lascia il talent show

Probabilmente, Andreas Muller ha il dente avvelenato con il talent show di Maria De Filippi a causa del trattamento riservato alla sua compagna. Dopo anni in veste di coach, Veronica Peparini (sorella di Giuliano Peparini) ha detto addio ad Amici.

Al momento non è chiaro se sia stata la produzione ad aver accantonato il rinnovo dell'insegnante o viceversa.

In occasione della precedente edizione del talent, Peparini non è riuscita a portare neanche un ballerino alla fase finale del programma. L'anno precedente, invece, Veronica ha portato alla vittoria Giulia Stabile (prima ballerina ad aver vinto il programma).

Andreas e Veronica: amore a gonfie vele

Per quanto riguarda la vita privata, Veronica Peparini e Andreas Muller fanno coppia fissa. I due ballerini hanno intrapreso una convivenza che procede per il meglio.

Di recente, si è parlato di una presunta crisi di coppia, ma entrambi hanno smentito. Inoltre, il 26enne è stato protagonista di un momento "no". Grazie all'amore della sua compagna, Andreas ha superato il momento di difficoltà.