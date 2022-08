Un posto al sole tornerà in onda su Rai 3 a partire dal 29 agosto, dopo una breve pausa estiva.

La puntata di Upas del 12 agosto si è conclusa con un cliffhanger che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Lello Valsano, difatti, è tornato in scena per turbare le vite della famiglia Giordano-Bruni.

Il criminale, difatti, ha seguito Viola per vendicarsi del magistrato che gli sta dando la caccia. Tuttavia, la giovane Bruni, sopraggiunta nei pressi della procura per consegnare degli occhiali a suo marito, non era sola, ma in compagnia di Susanna.

Nel momento in cui Valsano ha sparato tre colpi, le due giovani, difatti, stavano camminando fianco a fianco. A questo punto viene da chiedersi se i proiettili possano avere colpito Susanna anziché Viola.

Upas, puntata del 12 agosto: Valsano è tornato all'attacco

La chiusura della stagione di Upas è stata suggellata da un colpo di scena.

La storyline di Valsano, difatti, era tutt'altro che conclusa, considerando anche che quest'ultimo non era stato arrestato. Lello, nella sua disperata fuga, è stato abbandonato dai suoi affiliati e anche dai suoi parenti. Tuttavia il giovane non si dà per vinto e vuole ancora vendicarsi del magistrato che ha distrutto il suo impero criminale.

Valsano, inoltre, fa ampio uso di stupefacenti, e questo lo rende molto meno ragionevole.

Nel corso del finale di stagione di Upas, andato in onda il 12 agosto, il boss ha deciso di mettere in atto il suo piano, seguendo la moglie di Nicotera fino in procura, dove quest'ultima si era recata per incontrare il coniuge.

Upas: Lello ha sparato tre colpi

Il finale di stagione di Upas ha visto Valsano tallonare la figlia di Ornella.

La giovane Bruni, dopo aver trascorso una piacevole giornata in compagnia dei genitori, si è accorta che il marito aveva dimenticato gli occhiali a Palazzo Palladini. La donna, pertanto, ha pensato di portarglieli sul posto di lavoro ed è proprio lì che è entrata in scena anche Susanna. La ragazza si stava recando a lavoro e - dopo alcuni convenevoli - ha chiesto a Viola di fare il tratto di strada sino alla procura insieme.

L'idillio della ritrovata armonia fra le due donne, è stato rotto dalla furia di Valsano, il quale ha sparato tre colpi di pistola.

Upas: il killer potrebbe aver sbagliato mira

Dunque la puntata è conclusa sul più bello, con il dubbio su chi possa essere la vittima del killer. Occorre ricordare che Valsano era sotto effetto di stupefacenti e quindi potrebbe facilmente aver sbagliato bersaglio, colpendo Susanna invece che Viola.

Al momento anticipazioni ufficiali su ciò che accadrà nel corso delle puntate in onda a partire dal 29 agosto non ce ne sono. Tuttavia è trapelato che negli episodi di settembre Viola, Eugenio ed Antonio staranno bene. Dunque questa certezza non farebbe altro che avvalorare l'ipotesi che la vittima dei colpi di Valsano possa essere Susanna.