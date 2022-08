L'appuntamento con Un posto al sole torna dal 29 agosto e, le nuove puntate di questo autunno 2022, si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis su quello che sarà il destino di Susanna e Viola: le due donne si ritroveranno a dover lottare tra la vita e la morte dopo l'attentato di Lello Valsano.

Un duro colpo per tutti i familiari, in primis per Niko che si ritroverà sconvolto e desolato da questa terribile notizia che rischierà di cambiare per sempre il corso della sua vita.

Viola e Susanna in pericolo: anticipazioni Un posto al sole autunno

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole del prossimo autunno 2022, rivelano che ci sarà spazio per questo giallo che avrà come protagoniste Viola, Susanna e Lello Valsano.

Mentre le due donne si ritroveranno a lottare tra la vita e la morte, Franco deciderà di dare la caccia al criminale Valsano.

Lo scopo è quello di scoprire il posto in cui si è nascosto dopo aver messo a segno l'attentato e fargliela pagare per il male fatto alle due donne, consegnandolo nelle mani della giustizia.

Intanto, però, per Niko arriverà il momento di fare i conti con la terribile notizia dell'attentato che ha colpito la sua promessa sposa, la quale rischia di non farcela.

Niko potrebbe scoprire che Susanna è morta nelle nuove puntate di Upas

Non si esclude, infatti, che nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole previste per l'autunno su Rai 3, Niko dopo giorni di attesa in ospedale potrebbe scoprire che la sua amata Susanna non ce l'ha fatta.

Il sospetto, infatti, è che quei tre colpi di arma da fuoco sparati da Lello Valsano possano aver colpito proprio Susanna, dato che Viola continuerà ad essere presente nel corso delle puntate successive della soap opera.

Tra Viola e suo marito Eugenio Nicotera ci sarà un nuovo momento di profonda crisi che li metterà seriamente a dura prova e che potrebbe portarli anche ad allontanarsi per sempre dopo questo terribile attentato che avrebbe potuto spezzare per sempre la vita della donna.

Niko potrebbe fare pazzie per la morte di Susanna nelle nuove puntate di Upas

Di conseguenza, Susanna potrebbe non farcela e morire nel corso delle nuove puntate di Upas del prossimo autunno 2022, lasciando così un vuoto incolmabile nel cuore del suo amato Niko.

E, proprio il giovane Poggi, scosso dalla notizia della possibile morte di Susanna, potrebbe arrivare a compiere pazzie e gesti folli.

Non si esclude, infatti, che Niko possa mettersi nei guai per la sua sete di vendetta nei confronti di Lello Valsano che potrebbe aver spezzato per sempre il suo sogno d'amore con Susanna.

Le anticipazioni delle prossime puntate di settembre, rivelano che Manuela rischierà di perdere per sempre Niko per dei suoi comportamenti discutibili. Cosa combinerà il figlio di Renato? Lo scopriremo prossimamente su Rai 3.