Sembra essere molto lunga la lista dei personaggi famosi che hanno detto "no" al GF Vip. I siti e le riviste di Gossip, infatti, in questi giorni hanno fatto il punto della situazione, a partire da chi ha preferito rinunciare al reality-show nonostante gli sia stato proposto da Alfonso Signorini. Figli d'arte, cantanti e conduttrici nell'elenco delle celebrità che non se la sono sentita di entrare nella casa di Cinecittà, che riaprirà ufficialmente i battenti lunedì 19 settembre.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

La settima edizione del GF Vip debutterà in televisione tra circa tre settimane, nel frattempo fan e curiosi sono alla ricerca di indizi sul cast che ancora non è stato annunciato.

Fatta eccezione per Giovanni Ciacci, nessun altro futuro inquilino della casa più spiata d'Italia è stato ufficializzato: Alfonso Signorini, infatti, ha precisato che i concorrenti della nuova stagione del reality saranno resi noti a ridosso della prima puntata del 19 settembre.

Nell'attesa di scoprire i personaggi famosi che a breve varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, i giornalisti si sono concentrati su quelli che hanno preferito dire "no" al conduttore, declinando l'invito arrivato durante l'estate e magari anche dopo aver fatto uno o più colloqui con gli autori.

L'elenco di chi non parteciperà al GF Vip

I giornalisti sono andati alla ricerca delle dichiarazioni di quelle celebrità che ci hanno tenuto a precisare che non entreranno nella casa del GF Vip nonostante gli sia stato proposto.

Manuela Arcuri, ad esempio, ha rifiutato l'offerta di Signorini e si è dedicata anima e corpo alle nozze col compagno, che si sono celebrate poche settimane fa.

Anche Paola Barale ha confermato di essere stata contattata per il ruolo di concorrente ma che, anche di fronte a ingenti somme di denaro, si è sempre fatta da parte, non sentendosi adatta alla situazione.

Al Bano Carrisi, poi, ha informato la stampa di aver detto no all'amico Alfonso di recente e di averlo fatto anche a nome della figlia Jasmine, anche lei considerata papabile vippona della settima edizione.

Un'altra figlia d'arte si è tenuta ben lontana dalle mura di Cinecittà: Vittorio Sgarbi ha fatto sapere che la sua Evelina non si è presentata neppure al colloquio con la produzione, preferendo rimanere all'ombra del padre e non sotto i riflettori.

Quando inizia il GF Vip

Discorso diverso, invece, va fatto per Rita Dalla Chiesa. La presentatrice Mediaset è stata vicinissima alla casa del GF Vip per settimane, tant'è che ai giornali aveva confermato la trattativa in corso con la produzione.

Negli ultimi giorni, però, la donna si è candidata in politica e la partecipazione al reality di Canale 5 è automaticamente saltata. Non è escluso, però, che in futuro possano cambiare le cose e che la conduttrice accetti di mettersi in gioco vivendo 24 ore su 24 sotto le telecamere.

Restando in tema votazioni che si terranno il prossimo 25 settembre, si dice che Alfonso e gli autori sono chiamati a trovare una soluzione valida ad un problema che potrebbe presentarsi a circa una settimana dal debutto.

Qualora i concorrenti scegliessero di andare a votare, c'è il rischio che la casa rimanga vuota per almeno sette giorni. Dopo aver espresso una preferenza tra i vari partiti candidati, i futuri vipponi non potranno rientrare a Cinecittà immediatamente perché, nel rispetto delle norme anti-Covid tutt'ora vigenti, prima dovranno affrontare un periodo di quarantena preventiva in una camera d'albergo. Accertata la negatività al Coronavirus, i personaggi potranno tornare in gioco, ma il programma potrebbe essere sospeso per una settimana nell'attesa che ciò avvenga.