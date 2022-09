L'attesa dei fan di Amici sta per finire: tra pochi giorni, infatti, verrà registrata la prima puntata della ventiduesima edizione, che poi andrà in onda su Canale 5 domenica 18 settembre. In queste ore, però, sui social network stanno circolando i nomi dei presunti candidati ai banchi della scuola, ovvero aspiranti cantanti e ballerini che dovrebbero partecipare alle riprese di mercoledì 14. Nel cast, intanto, debutta ufficialmente Michele Esposito: il vincitore della categoria danza, di un anno fa, è stato promosso come professionista, come già è successo a Giulia Stabile nel 2021.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Manca meno di una settimana al ritorno su Canale 5 della scuola più famosa d'Italia. La ventiduesima edizione di Amici, infatti, inizierà ufficialmente domenica 18 settembre con la puntata interamente dedicata alla formazione della nuova classe.

L'appuntamento in questione, però, verrà registrato con qualche giorno d'anticipo (riprese attualmente previste per mercoledì 14), quindi i nomi dei protagonisti del cast si scopriranno probabilmente prima della sua messa in onda sul piccolo schermo.

Su Twitter, intanto, cominciano a circolare i profili Instagram di alcuni aspiranti alunni della scuola, ragazzi che avrebbero partecipato ai provini in estate e che ora sarebbero in attesa del verdetto dei professori sul loro futuro nel talent show.

Il vincitore della categoria ballo di Amici ritorna da 'star'

Tra i presunti candidati ai banchi della classe 2022/2023 figurano cantanti e ballerini già piuttosto noti sul web: la maggior parte dei ragazzi che figurano nell'elenco ufficioso dei concorrenti di Amici 22 ha oltre mille follower e una breve carriera alle spalle, o nella musica o nella danza.

Chi sicuramente farà parte del cast della nuova edizione del talent Mediaset, è il vincitore della categoria ballo dell'anno scorso. Intervistato da Lorella Cuccarini dopo un'estate ricca di impegni lavorativi, Michele Esposito ha anticipato che sarà uno dei professionisti del programma del quale è stato allievo fino a maggio scorso.

Conscia del talento del ballerino nella danza classica e non solo, Maria De Filippi gli ha chiesto di rimanere nel corpo di ballo, andando ad affiancare veterani come Elena D'Amario, Simone Nolasco, Umberto Gaudino e Giulia Stabile.

A loro potrebbe aggiungersi anche Nunzio Stancampiano per le danze latinoamericane, ma questa al momento resta un'indiscrezione che non ha ancora trovato conferme ufficiali.

I professori di Amici, tra new entry e veterani

Qualche altra piccola novità i telespettatori la troveranno nella commissione interna di Amici 22.

Da settimane, infatti, in rete si parla dei cambiamenti che Maria De Filippi ha apportato al cast fisso del suo storico format, a partire da due addii inaspettati tra i professori che hanno contribuito al successo della passata stagione.

Non parteciperanno alla nuova edizione del talent show di Canale 5 né Veronica Peparini né Anna Pettinelli: le due saranno sostituite dai colleghi Emanuel Lo e Arisa (quest'ultima torna dopo un anno di stop come tutor dei cantanti della scuola).

A completare il corpo docenti di quest'anno ci sono Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per la categoria canto, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro per la danza.

Si vocifera, inoltre, che tra due degli insegnanti di ballo non corra buon sangue: pare che tra il coreografo hip-hip e quello di latinoamericano ci sia un'antipatia forte da tempo, che nella scuola potrebbe sfociare in discussioni e scontri in difesa degli allievi delle loro squadre.