I fan di Mattia Zenzola hanno aspettato per mesi di rivederlo negli studi di Amici, ma domenica 18 settembre la produzione ha dato loro una piccola delusione. Il ballerino, infatti, non è mai stato considerato da Maria De Filippi nella puntata d'esordio, tant'è che il suo ingresso nella scuola verrà mostrato ai telespettatori all'inizio del daytime di martedì 20 settembre. Sui social alcuni fan del ballerino hanno protestato per il trattamento, a loro dire poco rispettoso, che l'ex allievo avrebbe ricevuto da chi lavora per il talent show.

Aggiornamenti sul protagonista di Amici

C'era grande attesa intonro alla prima puntata di Amici 22, quella che è andata in onda domenica 18 settembre. I fan, infatti, aspettavano di vedere il ritorno in studio di un protagonista della passata edizione.

Le anticipazioni dello speciale che è stato registrato mercoledì scorso, infatti, non solo hanno confermato che Mattia Zenzola ha rifatto i provini in estate, ma anche che Raimondo Todaro l'ha ripreso in squadra.

Molti degli spettatori che hanno seguito con attenzione l'appuntamento d'esordio del talent show Mediaset per rivedere il giovane ballerino riprendersi la maglia da titolare, dopo mesi lontano dal palco.

I commenti contro gli autori di Amici

La puntata di Amici 22 che è stata trasmessa in tv il 18 settembre è durata circa due ore e mezza, ed è stata interamente dedicata alla formazione della nuova classe.

Quando mancavano pochi minuti alla fine, però, alcuni spettatori si sono accorti che non tutte le maglie da titolari erano state consegnate e che quindi l'ingresso di un paio di allievi sarebbe stato rinviato al pomeridiano.

A non essere andati in onda, dunque, sono stati i sì che Mattia Zenzola e Ludovica Grimaldi hanno ricevuto da parte degli insegnanti: quando Maria De Filippi ha dato la linea a Silvia Toffanin e a Verissimo, erano stati assegnati 17 banchi su 19.

Molti fan hanno protestato per la scelta degli addetti ai lavori di non mostrare i debutti nella scuola di tutti i giovani protagonisti del cast, soprattutto perché tra i due esclusi dallo speciale della domenica c'è anche il ballerino che è tornato dopo un serio infortunio e per portare a termine il percorso che ha dovuto interrompere a marzo scorso.

La gioia per il sì del prof Todaro ad Amici

Il primo a esporsi sui social network sulla mancata messa in onda dell'ingresso di Mattia nella nuova classe di Amici è stato Christian Stefanelli.

Il ballerino col quale Zenzola ha condiviso l'esperienza nella scuola un anno fa, ha protestato così su Twitter: "Ma che ca.... Sto nero".

A storcere il naso per la scelta degli autori di rimandare la consegna della maglia al pugliese al daytime di martedì 20 settembre (quello di lunedì 19 è stato annullato per lasciare spazio alla diretta dei funerali della Regina ElisabettaII) sono stati anche molti sostenitori del ragazzo.

"Ci sentiamo anche noi così, furiosi", "Contando che anche l'anno scorso è stato sfruttato e trattato male dalla produzione per l'infortunio, almeno un po' di rispetto potevano mostrarlo facendolo esibire nella puntata e non nel daytime di due giorni dopo.

Semplicemente per una questione di principio", "Aspettiamo con ansia di rivederti", "Peccato non averlo visto ballare", questi sono solo alcuni dei pareri che i fan di Mattia hanno espresso sul web dopo aver saputo che il ritorno del loro beniamino è slittato al primo pomeridiano della stagione per esigenze di montaggio.