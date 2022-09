Orietta Berti svela dei retroscena sui compensi del Grande Fratello Vip 2022. Il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini torna in onda da lunedì 19 settembre con la prima attesissima puntata di questa settima edizione, dove ci sarà presentazione del cast ufficiale.

Le novità non mancheranno e, una di queste riguarderà l'arrivo nel cast di Orietta Berti, scelta come nuova opinionista di questa edizione che potrebbe essere la più lunga di sempre.

Orietta Berti svela un retroscena sui compensi al Grande Fratello Vip 2022

Nel dettaglio, l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 è confermato nel palinsesto Mediaset 2022/2023.

Il debutto è previsto il 19 settembre e, anche quest'anno, ci sarà una doppia puntata serale in prime time: non solo il lunedì ma anche il giovedì sera.

Al fianco di Alfonso Signorini, in questa nuova avventura, ci sarà la new entry Orietta Berti, pronta a debuttare come opinionista in studio del reality show al fianco della confermatissima Sonia Bruganelli.

E, proprio in queste ore, è stata Orietta Berti a svelare un retroscena sul compenso percepito per questa sua partecipazione al reality show, ammettendo di aver accettato in primis per la lauta offerta economica che le è stata fatta da Mediaset.

'Offerti tanti soldi', rivela la nuova opinionista sul compenso al GF Vip

In una recente intervista, la celebre cantante ha svelato che quando ha accettato di partecipare al GF Vip come opinionista, Fabio Fazio non l'ha presa proprio benissimo.

La cantante, infatti, da diversi anni era un volto fisso al tavolo di Che tempo che fa, il talk show della domenica sera di Rai 3.

"Gli ho spiegato che era un'offerta che non potevo rifiutare", ha dichiarato Orietta Berti aggiungendo che col passare del tempo anche il celebre conduttore di Rai 3 se ne è fatto una ragione.

"Soldi.

Tanti", ha svelato Orietta Berti parlando del compenso che percepirà in questa settima edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

L'uscita dalla Rai di Orietta Berti e il passaggio al Grande Fratello Vip 2022

E poi, come se non bastasse, oltre alla sua presenza nel reality show, Mediaset le ha offerto anche la possibilità di avere uno show tutto suo in prima serata su Canale 5, dove festeggerà e celebrerà i sessant'anni di carriera al fianco di artisti e personaggi famosi.

Insomma un'offerta decisamente ghiotta per la cantante che, lo scorso anno aveva partecipato come giudice a The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

Come se la caverà in questa nuova veste di opinionista al Grande Fratello Vip? Riuscirà a dare filo da torcere ai concorrenti? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.