Mercoledì 21 settembre è stata registrata la seconda puntata di Amici, quella che sarà trasmessa in tv domenica 25. Le anticipazioni che circolano in rete da qualche ora, fanno sapere che durante le riprese non c'è stata nessuna eliminazione, ma tre allievi sono finiti a rischio. Tensioni tra i professori di ballo per Asia e tra quelli di canto per Wax. Riconferma della maglia per quasi tutti gli allievi, fatta eccezione per Ramon, sospeso dalla maestra Celentano per ragioni particolari.

Aggiornamenti sulle riprese di Amici

La ventiduesima edizione di Amici è entrata nel vivo: nel corso della puntata che è stata registrata il 21 settembre, infatti, è ufficialmente iniziata la gara e i professori hanno palesato preferenze e perplessità sui nuovi allievi.

Chi ha assistito alle riprese di mercoledì pomeriggio, ha raccontato che tra la maestra Celentano e Raimondo Todaro c'è stata una lunga discussione: Alessandra non crede che Asia sia all'altezza del programma, il tutor della ballerina l'ha difesa tutto il tempo attaccando i talenti del team "rivale", soprattutto Ramon e Rita.

A giudicare le prime gare dell'anno tra i danzatori, è stato Giuseppe Gioffrè. A classificarsi al primo posto nelle due competizioni della giornata, sono stati: Samu e Ludovica, con quest'ultima che ha vinto la possibilità di esibirsi al concerto di Marco Mengoni il 22 ottobre prossimo.

Gli inediti dei ragazzi di Amici

Per quanto riguarda i cantanti, hanno affrontato anche loro due gare: quella sulle cover giudicata da Ornella Vanoni e una sugli inediti con Federica Gentile a votare.

A primeggiare in queste competizioni, sono stati Federica, Cricca e Aaron: quest'ultimo ha vinto la possibilità che la sua canzone venga prodotta da un professionista.

Tutti gli altri allievi di Amici, il 21 settembre si sono presentati davanti al proprio professore per capire se possono proseguire l'avventura oppure no.

L'unico al quale è stata sospesa la maglia, è Ramon.

La maestra Celentano ha deciso di punire con questo gesto il suo alunno perché secondo lei non avrebbe atteggiamenti decorosi in casetta (andrebbe in giro poco vestito, principalmente in biancheria intima).

Buone notizie, invece, per il protagonista più amato dal pubblico fino ad ora: Mattia Zenzola si è esibito un paio di volte e ha convinto sia il giudice esterno Gioffrè che il suo insegnante Raimondo Todaro.

Zerbi e Arisa ai ferri corti ad Amici

La registrazione di Amici del 21 settembre, poi, è proseguita con l'analisi dei voti che hanno assegnato i due giudici del giorno ai cantanti e ai ballerini della classe.

Chi si è classificato ultimo, infatti, è finito a rischio eliminazione: nella seconda puntata è toccato a Rita per la danza, e a Wax e Andre per il canto.

A proposito dei ragazzi col futuro incerto, c'è stata un'accesa discussione tra Zerbi e Arisa sulle performance di Wax sul palco: a Rudy non è piaciuto perché avrebbe urlato troppo.

Per evitare che trapelassero troppe informazioni, a un certo punto Maria De Filippi ha chiesto al pubblico di lasciare lo studio e così le riprese sono proseguite a porte chiuse.

Se i tre alunni in bilico sono stati riconfermati oppure no, dunque, lo si saprà solamente dopo domenica 25 settembre (probabilmente in uno dei primi daytime della prossima settimana), quando sarà trasmesso in tv il secondo speciale di quest'anno.

La conduttrice ha trovato anche il tempo di fare un po' di gossip, infatti ha cominciato una vera e propria indagine per scovare il nuovo fidanzato di Alessandra Celentano.

L'ospite musicale della giornata, è stata Annalisa che ha fatto promozione al singolo "Bellissima".