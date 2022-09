Can Yaman finisce al centro delle polemiche per la sua recitazione in Viola come il mare. Mancano ormai pochi giorni all'atteso debutto della nuova fiction di Canale 5 che vede protagonista il celebre attore turco, ormai diventato uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo.

Sui social, però, trapelano già le prime immagini di questa nuova fiction che sembra avere tutte le carte in tavola per ottenere dei buoni numeri su Canale 5.

Sta di fatto che, le prime immagini "all'opera" di Can in questa fiction dove recita completamente in italiano, hanno scatenato anche accese critiche.

Il debutto di Viola come il mare con Can Yaman

Nel dettaglio, dopo il rinvio della scorsa stagione televisiva, Viola come il mare sta per debuttare nella prima serata di Canale 5.

La nuova fiction in cui Can Yaman recita completamente in italiano andrà in onda a partire da venerdì 30 settembre 2022 con la prima puntata.

Al suo fianco, in questa nuova avventura ci sarà la collega Francesca Chillemi con la quale Can ha stretto un ottimo rapporto sul set durante le riprese di questa prima stagione.

La nuova coppia della fiction di Canale 5 dovrà vedersela contro il debutto di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che torna con un cast nuovo di zecca.

Viola come il mare al centro delle critiche social: nel mirino Can Yaman

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto auditel e se il pubblico di Canale 5 premierà o meno il ritorno di Can Yaman, non mancano le prime critiche social nei confronti dell'attore.

In questi giorni, infatti, sono trapelate le prime immagini di Viola come il mare: sul web e sui social spopolano i video tratti dal promo ufficiale e dal backstage della serie in onda dal 30 settembre in poi.

Non tutti, però, hanno apprezzato il livello di recitazione del divo turco che aveva conquistato il pubblico di Canale 5 con svariate soap di successo, tra cui la seguitissima "DayDreamer - Le ali del sogno", che gli ha permesso di arrivare al cuore di milioni di spettatori.

'Recitazione pessima', piovono critiche contro Can Yaman

"La sua recitazione è pessima", ha sentenziato uno spettatore social dopo aver visto le prime immagini della fiction, puntando il dito duramente contro Can Yaman che non lo ha per niente convinto.

"Lui una recitazione da oscar proprio...", ha commentato ironicamente un altro spettatore social punzecchiando sempre l'affascinante attore turco.

"Manco è iniziata e sembra già noiosa", ha scritto invece un altro commentatore sui social che non sembra aver apprezzato più di tanto le prime immagini di Viola come il mare.

"Il cane Rex recitava parecchio meglio di questi due", ha sentenziato un altro utente contro la coppia Francesca Chillemi - Can Yaman.