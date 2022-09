Manca ormai poco e domenica 18 settembre prenderà il via la nuova edizione del talent di Maria De Filippi Amici [VIDEO]. Si riapriranno le porte della famosa scuola per accogliere gli allievi di canto e ballo pronti a mettersi in gioco tra esibizioni e sfide. La prima puntata è stata registrata ieri, mercoledì 14 settembre, e come sempre accade sui social e sul web non mancano le anticipazioni inedite di ciò che è successo nel corso della puntata. Tanti gli ospiti in studio, la classe è stata formata, Todaro come promesso ha dato una seconda possibilità a Mattia Zenzola.

Chi segue il programma, ricorderà che ad un passo dal serale dovette lasciare la scuola per via di un infortunio. Alcuni utenti hanno poi scoperto un certo interesse da parte di un allievo per una ballerina. Si tratta di Samuel Segreto e Maddalena Stevi. Lei ha alle spalle già alcune esperienze nel mondo della televisione e inoltre è la protagonista del videoclip "Perfetta così" di Aka7ven. Tra i commenti che Samuel ha scritto: "Come si fa?" E poi ancora: "Sì ma la devi smettere sei illegale". Ora che i due si ritroveranno insieme ad affrontare lo stesso percorso scatterà la scintilla?

Can Yaman e Salvatore Esposito tra gli ospiti in studio

A consegnare la maglia assegnata dai prof, sono arrivati in studio una serie di personaggi famosi.

Tra questi, la conduttrice Alessia Marcuzzi che ha fatto ritorno a Mediaset dopo un anno dal suo addio alla rete. E poi l'attore Turco Can Yaman che ha presentato la fiction in onda prossimamente su Canale 5: "Viola come il mare". Tra gli altri poi, Salvatore Esposito protagonista di Gomorra, Christian De Sica, Pio e Amedeo pronti a ripartire con il loro programma di successo Emigratis, Peppe Vessicchio e l'attore e regista Leonardo Pieraccioni.

Non poteva poi mancare il vincitore della scorsa edizione Luigi Strangis. Il cantante che è pronto ad esibirsi con i suoi primi live è arrivato in studio con l'ambita coppa e poi ha presentato il nuovo singolo dal titolo: "Stai bene su tutto".

Ecco gli allievi di Amici 22

Nel corso della registrazione sono stati assegnati 19 banchi, 13 ragazzi e 6 ragazze di cui 5 ballerine e una sola cantante.

Il professore di canto Rudy Zerbi ha voluto nella sua squadra gli allievi: Aaron, Piccolo G e Tommy. Arisa invece che ha fatto ritorno in cattedra dopo l'esperienza a Ballando con le stelle ha scelto di lavorare con Andre, Wax e Federica. Lorella Cuccarini ha voluto fortemente NDG che ha già conquistato in passato un disco d'oro. Cricca invece voluta da entrambe le prof di canto dovrà scegliere in settimana con chi lavorare delle due. Passando invece al ballo, la temutissima Alessandra Celentano ha voluto nel suo team: Rita, Ramon e Gianmarco. Emanuel Lo invece ha scelto Ludovica e Samu. Maddy voluto anche da Todaro dovrà scegliere con chi lavorare. Proprio Raimondo Todaro oltre a Mattia Zenzola ha voluto nel suo team anche Megan a cui ha dato un mese di prova e Asia non molto apprezzata dalla Celentano. Gli allievi fin da subito sono andati a vivere in casetta pronti ad iniziare le lezioni. Che aggiungere. Non resta che aspettare domenica 18 settembre per seguire la prima puntata di Amici.