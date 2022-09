Quali sono le fiction Rai che verranno trasmesse nel corso dell'autunno 2022 in prima visione assoluta? Le anticipazioni riguardanti il calendario delle nuove serie televisive, che andranno in onda tra settembre e dicembre, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di volti amatissimi dal pubblico.

È questo il caso di Lino Guanciale, che tornerà con un doppio appuntamento in prime time, così come Serena Rossi tornerà a vestire i panni di Mina Settembre, protagonista dell'omonima fiction campione di ascolti della passata stagione televisiva Rai.

Mina Settembre 2 torna di domenica: anticipazioni fiction Rai autunno 2022

Nel dettaglio le anticipazioni sulle prossime fiction, che saranno trasmesse nel corso dell'autunno in prime time su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Mina Settembre 2, la cui nuova stagione andrà in onda sempre di domenica sera.

Il primo capitolo incentrato sulle vicende dell'assistente sociale interpretata da Serena Rossi ha ottenuto un vero boom di ascolti, con picchi che hanno sfiorato anche i sette milioni in prime time e punte del 28% di share.

Un grandissimo successo che, ancora una volta, ha incoronato Serena Rossi come "regina" degli ascolti delle fiction Rai.

La prima puntata di Mina Settembre 2 andrà in onda domenica 25 settembre e per l'occasione sarà trasmessa a partire dalle 20:35 circa, dato che in seconda serata è previsto uno speciale Porta a Porta dedicato ai risultati delle elezioni politiche 2022.

Imma Tataranni 2 raddoppia in prime time: anticipazioni fiction Rai autunno

Tra i ritorni più attesi di questa nuova stagione televisiva autunnale Rai spicca quello di Imma Tataranni 2, la fiction con Vanessa Scalera nei panni del sostituto procuratore che lavora a Matera.

Lo scorso anno la Rai ha scelto di trasmettere solo quattro delle otto puntate che compongono la seconda stagione.

Il successo è stato clamoroso e Imma Tataranni è riuscito a conquistare una media di oltre cinque milioni e mezzo di fedelissimi a settimana.

Le restanti quattro puntate della seconda stagione andranno in onda questo autunno su Rai 1 e per il debutto si partirà subito con un raddoppio, dato che la fiction con Vanessa Scalera andrà in onda martedì 27 e giovedì 29 settembre in prima serata.

Lino Guanciale raddoppia: anticipazioni fiction Rai autunno

Spazio in prima serata anche al ritorno di un altro volto amatissimo dal pubblico delle reti Rai. Trattasi di Lino Guanciale, che da fine ottobre sarà protagonista su Rai 2 con La porta rossa 3.

La nuova stagione della fiction ideata da Carlo Lucarelli riserverà ancora una volta grandi sorprese e colpi di scena: riuscirà Cagliostro a varcare la fatidica porta rossa?

Sempre in autunno, Lino Guanciale sarà anche il protagonista di Sopravvissuti, una nuova fiction in sei puntate destinata alla prima serata di Rai 1.