Cambio programmazione per Mina Settembre 2, la fiction del prime time con Serena Rossi. Le anticipazioni ufficiali rivelano che le sei puntate, che andranno a comporre il secondo capitolo della serie, verranno trasmesse nel corso della stagione autunnale.

La messa in onda è prevista di domenica sera, ma per la prima puntata della nuova stagione è prevista una variazione legata all'orario di inizio della fiction, che andrà in onda nella fascia dell'access prime time al posto dei Soliti Ignoti.

Anticipazioni Mina Settembre 2 prima puntata: cambia l'orario

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prima puntata di Mina Settembre 2 rivelano che la serie non andrà in onda nell'orario canonico in cui inizia la prima serata della rete ammiraglia Rai.

Il debutto della fiction con Serena Rossi è previsto per domenica 25 settembre 2022 e per l'occasione la serie sarà trasmessa subito dopo il Tg1 delle 20.

L'orario di inizio della prima puntata, quindi, è fissato per le ore 20:35, in modo tale da poter chiudere entro le 22:30 circa.

Il motivo di questo cambio orario per la fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno? La messa in onda dello speciale Porta a Porta dedicato alle elezioni politiche, che si svolgeranno proprio il 25 settembre.

Cambia l'orario per la prima puntata di Mina Settembre 2: ecco perché

In seconda serata, e a seguire per tutta la notte, Rai 1 seguirà in diretta i risultati di queste attesissima elezioni politiche e per garantire comunque la messa in onda della prima puntata di Mina Settembre 2 per il 25 settembre, si è scelto di anticipare l'orario della fiction.

Dalla seconda puntata in poi, però, la fiction tornerà alla consueta programmazione di prime time, fissata per le 21:30 circa.

In attesa di scoprire quale sarà il verdetto auditel di questo cambio orario legato alla prima puntata della fiction, le anticipazioni su quello che succederà rivelano che la protagonista Gelsomina tornerà a prendere in mano le redini della sua vita dopo un periodo decisamente molto complicato dal punto di vista familiare e sentimentale.

Gelsomina sceglie il suo ex Claudio: anticipazioni Mina Settembre 2

Gelsomina, infatti, si è ritrovata divisa tra il suo ex Claudio e il ginecologo Domenico, che è riuscito a conquistare un posto centrale nella sua vita.

Ebbene, le anticipazioni su Mina Settembre 2 rivelano che per lei arriverà il momento della scelta finale e, dopo diversi tira e molla, sceglierà di concedere una seconda possibilità al suo ex Claudio.

Questa volta tra i due filerà tutto liscio oppure il ritorno a Napoli di Domenico, metterà di nuovo in crisi la protagonista? La risposta nel corso delle sei attesissime puntate di questo secondo capitolo destinato al prime time di Rai 1.