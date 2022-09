Cambio programmazione in casa Mediaset durante l'autunno 2022. Le novità riguarderanno in primis le soap opera che animano la fascia oraria del primo pomeriggio di Canale 5, tra cui Una vita e Terra Amara.

L'inizio della nuova stagione televisiva autunnale prevede il ritorno in onda di tutte le trasmissioni che di solito sono presenti nel daytime e, di conseguenza, ciò comporterà delle variazioni nel palinsesto.

Per quanto riguarda la soap Una Vita, ci sarà la chiusura definitiva. In Spagna, infatti, la casa di produzione ha deciso di fermare la serie per sempre.

Terra Amara si sposta: cambio programmazione Mediaset autunno

Il cambio programmazione Mediaset di quest'autunno prenderà il via il 5 settembre quando Terra Amara si sposterà alle 16:30 dopo una puntata extra-large di Un altro domani.

La soap opera turca con Zuleyha e Yilmaz, quindi, farà da traino al ritorno di Pomeriggio 5, il talk-show condotto da Barbara d'Urso che inizierà intorno alle 17:25.

Le novità su Terra Amara non sarebbero finite qui, poiché durante i mesi autunnali potrebbe essere sospesa dalla programmazione feriale di Canale 5. Come riportato sul sito di Davide Maggio, dal 19 settembre, con il ritorno di Uomini e donne e del daytime di Amici 22, la soap rischia la cancellazione dal palinsesto pomeridiano.

Terra Amara a rischio stop in autunno: cambio programmazione Mediaset

Terra Amara rischia quindi di essere momentaneamente messa in stand-by, in attesa che si concluda Una Vita che in questo periodo sta ancora andando in onda.

Dal 19 settembre dovrebbe essere Un altro domani ad occupare la fascia del daytime feriale prima di Pomeriggio 5, mentre Terra Amara verrebbe "messa a riposo" per qualche mese.

Questo stop andrebbe avanti fino a quando non si arriverebbe al termine di Una Vita, di cui mancano ormai poche puntate al gran finale.

Chiude Una Vita: cambio programmazione Mediaset autunno

La serie spagnola con protagonisti Genoveva e Felipe si sta avviando verso le battute conclusive di sempre: in patria si è scelto di non portare avanti la soap ad oltranza ma di concluderla una volta per tutte com'è già accaduto con Il Segreto.

Dunque, tra novembre e dicembre dovrebbe esserci il finale di Una Vita nella fascia oraria delle 14:10. A questo punto, lo slot lasciato libero dalla serie spagnola potrebbe essere occupato da Terra Amara, pronta a tornare in onda nel daytime feriale con i restanti episodi che compongono le quattro stagioni totali.