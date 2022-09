Cambio programmazione in casa Mediaset da settembre in poi. Le novità saranno legate alla fascia del primo pomeriggio e agli orari delle soap, tra cui Terra Amara.

Occhi puntati anche sul ritorno di Uomini e donne che, contrariamente a quanto era stato annunciato in un primo momento, non debutterà il prossimo 12 settembre, bensì slitterà di una settimana e partirà in netto ritardo rispetto agli altri programmi del daytime pomeridiano Mediaset, aprendo i battenti il 19 settembre.

Terra Amara si sposta: cambio programmazione Mediaset settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset prenderà il via da lunedì 5 settembre, con il ritorno in video di Barbara d'Urso con il suo talk show Pomeriggio 5.

La messa in onda del programma è prevista in diretta dalle ore 17:25 alle 18:45 e, di conseguenza, l'intero palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche.

Dal prossimo lunedì, infatti, Un altro domani si allungherà nella fascia del pomeriggio e le puntate andranno a coprire la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:30 circa.

Di conseguenza, questo prolungamento della soap opera spagnola, porterà allo slittamento di Terra Amara, la soap opera turca di Canale 5 che slitterà ulteriormente in avanti nella fascia oraria del pomeriggio.

La soap opera Terra Amara prima di Pomeriggio 5: cambio programmazione settembre

Le nuove puntate della soap opera turca con protagonisti Zuleyha e Yilmaz avranno così il compito di assicurare un buon traino al ritorno di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso, reduce da un'ultima stagione in cui ha fatto fatica a raggiungere ascolti positivi contro la concorrenza rappresentata da La Vita in diretta di Alberto Matano.

Tenendo conto che in queste settimane la soap turca sta viaggiando su una media che supera il 23% di share al giorno, c'è da scommettere che Pomeriggio 5 riuscirà a beneficiare di questo traino.

Questa nuova programmazione legata alle soap Un altro domani e Terra Amara andrà avanti su Canale 5 fino al ritorno in scena di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi.

Slitta Uomini e donne su Canale 5: cambio programmazione settembre 2022

In questo caso, per quanto riguarda il ritorno di Uomini e donne alcuni media avevano parlato inizialmente di un ritorno in scena a partire da lunedì 12 settembre, ma così non sarà.

Come confermato dal promo ufficiale che sta andando in onda in questi giorni sulla rete ammiraglia Mediaset, il ritorno del talk show dei sentimenti slitterà di una settimana.

La data di inizio della nuova stagione di Uomini e donne 2022/2023, infatti, è fissata per lunedì 19 settembre, giorno in cui andrà in onda la prima parte della registrazione d'esordio di quest'anno.

Sempre a partire dal pomeriggio del 19 settembre, tornerà anche l'appuntamento con il daytime di Amici 22, il talent show di Maria De Filippi che tornerà in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 e la domenica pomeriggio dalle 14 alle 16:30 circa.