La morte del personaggio di Susanna Picardi ha colpito moltissimi appassionati di Un posto al sole. Oltre a esprimere la propria tristezza per la perdita del personaggio interpretato da Agnese Lorenzini, alcuni fan hanno criticato l'attrice Ilenia Lazzarin, "colpevole" - secondo loro - di aver dato qualche anticipazione di troppo.

A questo proposito, l’interprete di Viola ha voluto fare una profonda analisi sulla questione spoiler tramite degli spezzoni di video pubblicati nelle sue Instagram Stories. Ha iniziato dicendo che le persone si lamentano troppo spesso perché i loro occhi cadono sempre sui riassunti delle puntate ancora non trasmesse in prima visione.

L'attrice, visibilmente irritata, ha invitato queste persone a non leggere le anticipazioni, a non comprare i giornali e a non andare sui social, perché è impossibile non incappare in qualche spoiler. Ha continuato dicendo che molti settimanali cartacei pubblicano cosa accade nelle puntate di una serie televisiva almeno una settimana prima: 'Ovviamente i siti web pubblicano su tutti i social’, ha sottolineato l’interprete della figlia di Ornella.

Un posto al sole, la questione degli spoiler

La questione spoiler è da sempre al centro del dibattito di tutte le soap opera. Una parte del pubblico non si fan problemi a leggere le anticipazioni delle puntate di una serie televisiva (anzi le cercano con interesse sui siti specializzati), dall’altra parte invece c'è chi non le vuole conoscere e anzi "se la prende" anche con gli attori che anticipano ciò che accadrà al loro personaggio.

Questa volta, a finire al centro del dibattito è la soap Un posto al sole. Alcuni dei fan che non amano gli spoiler hanno accusato Ilenia Lazzarin di aver sostanzialmente rivelato anzitempo il destino dei personaggi di Susanna e Viola.

Ilenia Lazzarin sugli spoiler ricorda che gli attori sono vincolati dal segreto professionale

L'attrice Ilenia Lazzarin ha spiegato sul suo profilo ufficiale di Instagram che non è facile evitare gli spoiler stando sempre sui social, quindi, ha consigliato alle persone non interessate di spegnere il cellulare e il pc per non leggere le anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto Al Sole.

Ha aggiunto che gli attori della soap partenopea sono vincolati dal segreto professionale e per tale motivo non possono anticipare nulla. Riguardo alla puntata di lunedì 29 agosto, l’interprete di Viola ha dichiarato che la Rai aveva dato l'okay a pubblicare la scena della sparatoria prima della reale messa in onda su Rai 3.

Un posto al sole, l'attrice di Viola dispiaciuta: 'È stato davvero brutto'

Dopo aver dato i consigli su come non incappare negli spoiler, l’interprete di Viola della soap Un Posto Al Sole si è detta molto dispiaciuta per tutto ciò che è successo in questi giorni. L’attrice ha detto: "Se non volete leggere anticipazioni, non comprate giornali, non ne comprate nessuno e non andate sui social".

L'attrice ha continuato parlando di quanto accaduto prima dell’episodio del 29 agosto: 'I miei follower sono stati attirati dai materiali multimediali dove c’'è il mio tag e hanno visto in anticipo ciò che sarebbe accaduto nella puntata ancora non andata in onda. È stato davvero brutto!'.