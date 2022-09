Ennesimo matrimonio combinato all'orizzonte per Gülten nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La ragazza accetterà di sposare un uomo padre di tre figli e lo farà solo per permettere a Çetin di dimenticarla. Il ragazzo non accetterà questa scelta e farà una follia pur di salvare la sua amata da questo matrimonio.

L'alleanza tra Hatip e Behice

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Behice vorrà "collaborare" con Hatip per sbarazzarsi di tutti coloro che provano a ostacolare il suo piano per conquistare Fekeli, così proverà a contattarlo tramite Sermin.

Intanto a Çukurova si terranno le elezioni per eleggere il presidente della Camera di Commercio e Hatip, come Demir, si candiderà per il ruolo. Nessuno, però, potrà immaginare chi sarà l'altro candidato.

Il confronto tra Hünkar e Demir

Anche Hünkar deciderà di candidarsi come presidente della Camera di Commercio. Lo farà per riavvicinarsi a Demir, ma anche per dargli una lezione, visto che da quando ha saputo che sposerà Fekeli l'ha allontanata da tutti gli affari di famiglia.

Madre e figlio avranno un confronto. Hünkar proverà a farlo ragionare, ma lui non sarà ancora disposto a perdonarla per quello che ha fatto. Le dirà che non avrà più niente a che fare con lui e che non sarà più degna di portare il cognome Yaman, vista la sua intenzione di sposare "l'assassino di suo padre".

La follia di Çetin per Gülten

Gülten, invece, conoscerà il suo corteggiatore misterioso, ovvero un uomo padre di tre figli. Accetterà la sua proposta di nozze: in questo modo, secondo lei, Çetin la dimenticherà e non insisterà più per conquistarla. La ragazza, infatti, non se la sentirà di ricambiare il suo amore: non vorrà avere a che fare con gli uomini dopo gli abusi subiti da parte di Erçument.

Per questo motivo Çetin merita di trovare una donna che lo ami. Ovviamente il ragazzo non la penserà alla stessa maniera e quando scoprirà che Gūlten si sta ufficialmente fidanzando, irromperà durante la proposta di matrimonio.

Il corteggiatore di Gülten capirà le intenzioni di Çetin, così gli punterà una pistola contro, ma il giovane si difenderà e alla fine sarà lui a sparargli.

Accompagnato da Fekeli e Yilmaz, e davanti al pm Jülide, Çetin confesserà cosa ha fatto e per questo motivo verrà arrestato in attesa di processo.

Gülten e i suoi sensi di colpa

Gülten andrà a trovarlo in prigione e sarà dispiaciuta del fatto che il ragazzo sia stato arrestato a causa sua. Anche lui, però, ammetterà le sue colpe: se non le avesse messo ansia dicendole che la ama tanto, probabilmente non avrebbe mai accettato di sposare uno sconosciuto.

A ogni modo Çetin non si arrenderà e le dirà che la ama talmente tanto, al punto che sarà disposto ad aspettarla per tutto il tempo necessario. È dopo tanta sofferenza, nel visto di Gülten spunterà un sorriso.