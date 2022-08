Cambio programmazione in casa Mediaset per il prossimo settembre 2022. Le novità riguarderanno lo slittamento di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, la quale non andrà in onda dal 12 settembre così come era stato annunciato in un primo momento, ma slitta a lunedì 19 settembre.

Prosegue invece l'appuntamento con la soap opera Terra Amara che, proprio in queste calde settimane estiva, ha preso il posto della trasmissione dei sentimenti, registrando ottimi ascolti in daytime.

Slitta il ritorno di Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset settembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo settembre 2022 interesserà l'appuntamento con Uomini e donne di cui, in un primo momento, il debutto era fissato per lunedì 12 settembre, in linea con le altre trasmissioni del daytime pomeridiano Rai-Mediaset.

Alla fine, invece, la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi slitterà di una settimana e andrà in onda a partire da lunedì 19 settembre 2022 come sempre nella consueta fascia oraria delle 14:45.

Di conseguenza, in attesa del ritorno in video di Uomini e donne, i fan della soap opera Terra Amara potranno godere ancora di nuovi appuntamenti inediti con la soap opera turca che sta riscuotendo un grande successo nel daytime pomeridiano estivo.

Terra Amara continua su Canale 5 in attesa di Uomini e donne

L'appuntamento con Terra Amara, infatti, non sta affatto sfigurando nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e lo dimostrano gli ottimi ascolti che, attualmente, si attestano su una media abbondantemente superiore alla soglia dei due milioni di spettatori.

La soap, con uno share che si aggira tra il 21 e il 22% di share, conferma la sua forza nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, riuscendo a tenere accesa la fascia oraria che nel corso dell'anno è nelle mani di Maria De Filippi e del suo collaudatissimo talk show.

Con il ritorno di Uomini e donne, invece, bisognerà capire quella che sarà la nuova programmazione di Terra Amara. La soap con protagonista Zuleyha, infatti, potrebbe essere momentaneamente sospesa dal daytime feriale per tornare in onda al termine delle puntate di Una Vita, nella fascia oraria delle 14:10.

Un altro domani si allunga: cambio programmazione Mediaset settembre

Inoltre, il cambio programmazione Mediaset di settembre interesserà anche l'appuntamento con Un altro domani, l'altra soap opera che ha debuttato questa estate nel pomeriggio di Canale 5.

Da lunedì 5 settembre, complice il ritorno di Pomeriggio 5 nella fascia oraria delle 17:25, la soap Un altro domani andrà in onda in versione extra-large.

I nuovi episodi, infatti, saranno trasmessi dalle 15:45 alle 17:25 circa, così da assicurare un buon traino al ritorno del talk show condotto da Barbara d'Urso, che si ritroverà a dover sfidare nuovamente La Vita in diretta, il talk show condotto da Alberto Matano su Rai 1.

Beautiful perde un giorno di messa in onda: cambio programmazione settembre

Dal mese di settembre, subirà delle modifiche anche la programmazione di un'altra soap di Mediaset.

Si tratta di Beautiful che, con il ritorno di Amici di Maria De Filippi nel palinsesto della domenica pomeriggio, non sarà più trasmessa per sette giorni consecutivi.

La programmazione di Beautiful, infatti, si fermerà al sabato pomeriggio, dato che di domenica l'appuntamento con il talent show giunto alla sua ventiduesima edizione, prenderà la linea a partire dalle 14:00, subito dopo la rubrica "L'arca di Noè" curata dal Tg 5 e dedicata al mondo degli animali.

Tornano Forum e Mattino 5 nel palinsesto Mediaset

Nella fascia del mattino, invece, dopo un’estate di successo targata Morning News ci sarà spazio per il ritorno della coppia composta da Federica Panicucci e Franesco Vecchi.

I due conduttori dal 5 settembre saranno al timone della nuova stagione di Mattino 5 news in onda in diretta dalle 8:40 in poi.

Dal 12 settembre, poi, tornerà anche l‘appuntamento in diretta con Forum, condotto sempre da Barbara Palombelli. Un ritorno molto atteso dal pubblico di Canale 5 che, questa estate, ha seguito con interesse anche le repliche del programma in grado di conquistare una media del 19-20% di share al giorno, battendo il programma di Rai 1, Camper, fermo al 13-14%.