Cambio programmazione in casa Rai dal prossimo autunno 2022. Le novità riguarderanno l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, la seguitissima soap opera che tornerà in onda con le nuove puntate in prima visione assoluta, ma in un orario diverso rispetto a quello tradizionale.

Spazio anche al ritorno di uno dei protagonisti indiscussi della prossima stagione televisiva Rai 2022/2023: trattasi di Amadeus che si dividerà tra l'access prime time della rete ammiraglia e la prima serata.

Il Paradiso delle signore 7 posticipato: cambio programmazione Rai autunno 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo autunno interesserà soprattutto gli appassionati de Il Paradiso delle signore 7.

Le nuove puntate della soap opera sono in programma a partire da lunedì 12 settembre nella fascia del pomeriggio, dopo lo stop estivo e una prima settimana a base di repliche della passata stagione.

La vera novità di questa settima stagione, però, riguarderà l'orario di inizio delle nuove puntate su Rai 1. Contrariamente a quanto accadeva fino allo scorso anno, l'orario di inizio della soap opera è stato posticipato.

Dal prossimo lunedì 12 settembre, la striscia del Tg 1 Economia verrà anticipata alle ore 14 e questo passaggio porterà ad una rimodulazione di tutto il palinsesto della rete ammiraglia.

Nuovo orario per Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione autunno

Slitterà l'orario di inizio di Oggi è un altro giorno e di conseguenza anche quello con Il Paradiso delle signore 7.

Le nuove puntate della soap con Vanessa Gravina nei panni della temutissima contessa Adelaide, infatti, saranno trasmesse a partire dalle 16:05 e andranno avanti fino alle 17 circa, quando poi ci sarà spazio per l'edizione flash del Tg 1 e per La vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Nessuna traccia, invece, per quanto riguarda la messa in onda di Sei Sorelle nella programmazione autunnale di Rai 1.

La soap opera spagnola risulta sospesa dal palinsesto, nonostante al momento manchino ancora un bel po' di episodi prima di arrivare al gran finale della prima e unica stagione.

Il ritorno di Amadeus nella programmazione Rai

E poi ancora, tra le novità del prossimo autunno 2022, spicca il ritorno di Amadeus che sarà il vero mattatore della prossima stagione televisiva.

In attesa di vederlo al timone di Sanremo 2023, il conduttore tornerà alla guida de I Soliti Ignoti, il game show dell'access prime time di Rai 1 in onda dall'11 settembre.

Poi, da sabato 17 settembre, sarà al timone di tre nuove puntate di Arena 60 70 80 90, dedicato ai grandi tormentoni della musica italiana ed internazionale di quei decenni.

A dicembre, invece, condurrà la serata evento dedicata alle selezioni di Sanremo Giovani e poi il 31 dicembre sarà il timoniero de L'anno che verrà.

Antonella Clerici torna nel mezzogiorno di Rai 1

Una stagione decisamente ricca per Amadeus, così come sarà particolarmente impegnativa anche per Antonella Clerici, un altro volto di punta del palinsesto della rete ammiraglia Rai.

A partire da lunedì 12 settembre, la conduttrice sarà al timone della terza stagione di È sempre mezzogiorno, il programma incentrato sul mondo della cucina, pronto a tener compagnia al pubblico del mezzogiorno di Rai 1.

Anche quest'anno ricette e giochi la faranno da padrone e, una delle novità della terza stagione, riguarderà l'abbinamento dello show alla Lotteria Italia 2022.

Nel 2023, invece, Antonella Clerici tornerà anche in prime time con la nuova edizione di The Voice Senior, il talent show dedicato al mondo della terza età che questa estate ha registrato ottimi numeri anche in replica, conquistando una media del 16-17% di share a settimana.

Tra le novità di Rai 2, invece, spicca il debutto di Pierluigi Diaco al timone del talk show "Bella Mà", in programma a partire da lunedì 12 settembre, dove verrà proposto un confronto generazionale tra senior e giovani/giovanissimi.