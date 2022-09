Nell'ultima puntata di Terra Amara un Demir furioso, è pronto a far fuori a Yilmaz. Demir ascolta le prediche di Zuleyha e abbassa la pistola: è riuscita a fermarlo, e quindi a non uccidere Yilmaz, facendogli pensare al futuro di suo figlio e della sua famiglia senza di lui, se avesse compiuto l'omicidio.

Nella puntata dell'8 settembre Demir riacquista la lucidità

Demir si calma,e parla con Hunkar raccontandogli cosa gli era appena successo, promettendole e rassicurandola che non avrebbe ucciso a nessuno. Egli aveva già promesso ad Altun che non si sarebbe mai macchiato le mani di sangue.

Tuttavia, Fekeli e il suo rivale in amore, saranno considerati ancora dei nemici.

Yilmaz ricoverato d'urgenza: ritrovato gravemente ferito

Nel frattempo l'Akkaya è sparito. Il padrino,sospetta gli sia successo qualcosa, non vedendolo tornare a casa, decide di aavviare delle ricerche per trovarlo. Egli infatti non si sbagliava, L'Akkaya viene trovato gravemente ferito, è incappato in un incidente in auto. Yilmaz viene trasportato urgentemente in ospedale, sembra essere in coma, e quindi viene ricoverato.. Fekeli non si da pace,sospetta che dietro tutto ciò ci sia la mano del signore di Cukurova. egli vuole indagare sulla questione, se i suoi sospetti sono fondati è pronto a vendicarsi. Infatti non riesce a darsi pace, dato che ha già visto morire due figli, e rischia di perdere pure il terzo.

Gaffur vuole uccidere Yilmaza cogliendolo di sorpresa

L'Akkaya è in grave pericolo di vita, Gaffur pensa proprio che in quel momento deve tentare di farlo fuori per sempre. Viene aiutato da suo fratello ,che riesce a infiltrarsi dentro l'ospedale,riuscendo così ad entrare nella stanza dove è ricoverato Ylmaz e tenta di ucciderlo.

Fortunatamente nei paraggi si aggira Fekeli, che lo riesce a salvare Scagliandosi contro Gaffur e lo invita a confessare una volta per tutte: Chi ha architettato l'incidente dove l'Akkaya ha quasi trovato la morte? E' stato veramente Demira? Si trova in ospedale per completare il lavoro del suo capo?

Puntata di venerdì 9 settembre: Ylmaz si risveglia

Zuleyha viene accompagnata in ospedale da Sabahatin, trovano Yilmaz miracolosamente sveglio, inizia a farneticare promettendo che sarà lui a diventare Presidente della Camera di commercio di Cukurova. Zuleyha, non vuole che nessuno sia in pericolo, e quindi resta a fianco di Demir. Sermin vuole raccontare ogni parte della sua verità su Ylmaz e Zuleyha, e minaccia a Veli, facendo la stessa cosa nei confronti di Hunkar, che rimane però molto tranquillo, infatti egli possiede delle foto che potrebbero incriminare la donna.