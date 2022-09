Asia Bigolin è un'allieva ballerina protagonista della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Entra nella scuola grazie al "sì" di Raimondo Todaro, che le assegna un banco. Già dalla prima puntata c'è stata qualche ostilità con Alessandra Celentano, infatti la maestra non è concorde con il suo ingresso nella scuola, visto che la ragazza ha alcune lacune a livello tecnico. Per le critiche ricevute, Asia è scoppiata anche in lacrime.

Quanti anni ha Asia Bigolin? Carta d'identità

Nome e cognome: Asia Bigolin

Luogo di nascita: Camposampiero (Padova)

Data di nascita: 17 giugno 2001

Età: 21 anni

Peso: sconosciuto

Altezza: ignota

Professione: ballerina

Segno zodiacale: Gemelli

Il percorso artistico nel mondo della danza

Asia Bigolin inizia a studiare danza frequentando la Sportify Dance Academy di Castelfranco Veneto (Treviso), dove svolge anche il ruolo di insegnante di hip hop per i bambini del gruppo Kidz.

Durante l'estate del 2022 prende parte alle serate Mash Up del Fade Out Summer Camp: con un gruppo di animazione intrattiene il pubblico con spettacoli e balli hip hop. r&b e reggaeton.

L'ingresso all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi

Asia Bigolin entra nella scuola di Amici grazie a Raimondo Todaro. Infatti l'insegnante di latinoamericano decide di dargli una possibilità, nonostante abbia alcune lacune a livello tecnico.

Lo stesso pensiero non ce l'ha Alessandra Celentano. Per l'insegnante, infatti, la tecnica è fondamentale, per questo motivo non d'accordo con il giudizio del collega. In riferimento proprio alla prima esibizione fatta sul palco del talent, Alessandra Celentano dà ad Asia "zero", scatenando anche le critiche del pubblico a casa e le lacrime della ragazza.

Asia Bigoliin è fidanzata?

Non si hanno notizie sulla vita sentimentale di Asia Bigolin, al momento la ballerina potrebbe non essere fidanzata.

Asia Bigolin su Instagram

Asia Bigolin ha un profilo Instagram seguito da 11.100 follower. Con post e storie racconta principalmente le vicende riguardanti sia la sua vita privata, che quella professionale.

Il video dell'ingresso nella scuola di Amici

Asia entra nella scuola di Amici durante la prima puntata del 18 settembre. Si esibisce davanti alla commissione di ballo con una coreografia sulle note di Mezz'ora di sole di Blanco. Entra nella classe grazie al "sì" di Raimondo Todaro, che l'accoglie nella sua squadra.

La passione per i gatti e altre curiosità

Asia è una grande amante degli animali, in particolare dei gatti.

Nel suo corpo ha diversi tatuaggi e piercing.

Durante la prima puntata di Amici ha svelato di aver studiato danza anche da autodidatta, grazie ad alcuni tutorial presenti su Youtube.