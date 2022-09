Il daytime di Amici che è andato in onda il 23 settembre, è cominciato con le lacrime della ballerina Asia Bigolin, prima "vittima" di quest'anno della maestra Alessandra Celentano. Coerentemente con lo zero che le ha dato nella puntata d'esordio dopo averla vista danzare, la professoressa di classica ha scritto una lettere all'allieva di Raimondo Todaro, parole con le quali l'ha criticata per la sua scarsa preparazione tecnica e stilistica.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Alessandra Celentano ha già individuato l'allieva secondo lei meno meritevole della classe di Amici di quest'anno.

La severa maestra, infatti, pensa che Asia non sia all'altezza del talent-show e l'ha ribadito con una dura lettera che le ha fatto recapitare in vista della seconda puntata del 25 settembre.

La ballerina ha appreso le critiche della docente in un incontro in palestra con Raimondo Todaro, col quale si è anche confrontata sul compito che le è stato assegnato.

La professoressa di danza classica ha sottolineato che la giovane Bigolin non sarebbe abbastanza preparata per studiare in una scuola prestigiosa come quella di Amici, infatti tutto quello che sa fare sul palco l'ha imparato da sola e guardando dei video su Youtube.

Mentre leggeva le parole a lei rivolte ("Non meriti il banco, non sei pronta per quest'esperienza, non hai mai studiato"), Asia non è riuscita a trattenere le lacrime e i singhiozzi, anche perché si è detta consapevole delle proprie lacune e di quanto deve impegnarsi per raggiungere lo stesso livello degli altri.

I primi compiti assegnati dai prof di Amici

Per dimostrare che Asia non merita il banco come lei sostiene sin dal primo giorno, la maestra Celentano ha deciso di assegnarle un compito che dovrà eseguire durante la seconda puntata (che è stata registrata il 21 settembre, ma che andrà in onda domenica 25).

La prof Alessandra ha creato una coreografia abbastanza semplice che però metterebbe in evidenza molte lacune della ballerina Bigolin, a partire dalla scarsa femminilità e la tecnica quasi pari a zero.

La giovane ha visionato l'assolo assieme al suo insegnante Raimondo e, accantonate le prime paure, ha deciso di accettare la sfida e preparare il tutto in vista del prossimo appuntamento in studio.

Anche Andre è stato messo alla prova da Rudy Zerbi con una canzone difficile che la tutor Arisa ha proposto anche di rifiutare in caso di troppa difficoltà nel prepararla durante la settimana.

Anticipazioni secondo speciale di Amici

Chi ha partecipato alla registrazione della seconda puntata di Amici, ha raccontato che sia Asia che Andre hanno portato a termine i compiti assegnatigli in settimana dai professori di team rivali.

La maestra Celentano non è rimasta per nulla soddisfatta dell'interpretazione che la ballerina di Todaro ha dato alla sua coreografia, ma Raimondo le ha riconfermato la maglia perché ha visto una piccola crescita.

Anche Zerbi non ha apprezzato la versione che il cantante del team Arisa ha dato al brano "Sempre e per sempre", quindi ha sottolineato che la sua voce gli ricorda il belato di una pecora.

Se Asia prenderà parte al terzo speciale della nuova edizione (perché il suo prof le ha confermato il banco), non si conosce ancora il destino di Andre e di altri due talenti che si sono piazzati agli ultimi posti delle classifiche generate dai voti dei giudici Ornella Vanoni e Giuseppe Gioffrà.

Le riprese di mercoledì scorso, infatti, sono andate avanti a porte chiuse, quindi parte di quello che è successo in studio sarà una sorpresa per il pubblico a casa perché non sono trapelati spoiler a riguardo.

A rischiare l'eliminazione oltre ad Andre, sono il cantante Wax e la danzatrice Rita, rispettivamente alunni di Arisa e Alessandra Celentano.