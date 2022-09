Marco Bellavia è un concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Con la partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini, torna in televisione dopo quasi 15 anni di assenza. Dopo il successo nei programmi televisivi dedicati ai giovani, tra gli anni Ottanta e Duemila, Bellavia decide di abbandonare la tv e di diventare un mental coach. In passato è stato protagonista della cronaca rosa per la storia d'amore con Paola Barale, durata circa tre anni.

Quanti anni ha Marco Bellavia? Carta d'identità

Nome e cognome: Marco Bellavia

Luogo di nascita: Milano

Data di nascita: 9 dicembre 1964

Età: 57 anni

Peso: 55 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Professione: mental coach

Il successo negli anni Ottanta con la serie Love mi Licia

All'età di circa vent'anni, Marco Bellavia inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Entra nel cast della serie cult Love me Licia, ispirata al cartone animato di successo Kiss me Licia. Grazie a questa opportunità conduce per undici anni, dal 1990 al 2002, il programma dedicato ai bambini Bim Bum Bam. Successivamente entra nel cast di Forum e Stranamore.

Dopo alcune esperienze televisive lontane dai programmi Mediaset, fonda un'agenzia pubblicitaria e diventa mental coach. A distanza di anni, però, torna su Canale 5 per concorrere nella settima edizione del Grande Fratello Vip.

Chi è la compagna di Marco Bellavia?

Marco Bellavia è stato al centro della cronaca rosa a metà degli anni Novanta, quadon per tre anni ha avuto una relazione amorosa con Paola Barale.

Successivamente si è legato a una donna non appartenente al mondo dello spettacolo di nome Elena.

Dalla loro relazione, nel 2007, è nato il figlio Filippo.

Attualmente dovrebbe essere single. Come dichiarato sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip, Bellavia è alla ricerca di una persona che "possa risvegliare il suo cuore".

Marco Bellavia su Instagram

Marco Bellavia ha un profilo Instagram seguito da 7.100 follower, dove racconta non solo le vicende riguardanti la sua vita personale, ma anche la sua attività da mental coach.

Il video dell'ingresso di Bellavia nella casa del Grande Fratello Vip

Marco Bellavia entra come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 7 durante la seconda puntata andata in onda il 22 settembre 2002. Entra in gioco insieme a Carolina Marconi.

L'attività da mental coach e altre curiosità

Nel 2006 l'ex conduttore diventa un mental coach e abbandona definitivamente la tv.

Come racconta sul suo profilo Instagram, aiuta le persone a ritrovare la felicità e a vincere le sfide della vita con il suo "metodo 4.0".

Tra le varie attività da lui svolte è anche autore e socio Siae.